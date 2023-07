Erdogan giura davanti al parlamento per il suo terzo mandato da presidente

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, di 69 anni, rieletto domenica 28 maggio 2023 alla guida della Turchia, ha prestato oggi sabato 3 giugno, giuramento davanti alla Grande Assemblea Nazionale della Turchia (GNAT) iniziando così il suo terzo mandato.

Eletto nel secondo turno, ha vinto il ballottaggio del 28 maggio contro una coalizione di partiti di opposizione guidata dal capo del Partito popolare repubblicano (CHP) Kemal Kilicdaroglu, il suo sfidante, ottenendo il 52,18% dei voti mentre il suo avversario ha ricevuto il 47,82%, secondo i dati dei media statali.

Il capo dello Stato, al potere da vent'anni, ha giurato davanti ai 600 deputati eletti il 14 maggio.

“In qualità di presidente, giuro di proteggere l'esistenza e l'indipendenza dello Stato, l'integrità della P atria, la sovranità incondizionata della nazione, lo stato di diritto (e) il principio di una repubblica laica” come concepito da Atatürk, il ‘padre dei turchi’, ha dichiarato il presidente noto per la difesa delle posizioni islamo-conservatrici.

Il presidente turco ha anche promesso di preservare i diritti umani nel paese. La Turchia è stata ripetutamente presa di mira dalle organizzazioni per i diritti umani per le sue violazioni, in particolare nei confronti di giornalisti, minoranze e membri della comunità LGBTQ

Molti leader e politici mondiali sono giunti ad Ankara per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente Erdoğan. Alla cerimonia partecipano 21 capi di Stato e 13 primi ministri.

Sarà presente anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che oggi e domani visiterà la Turchia. La visita di Stoltenberg è presumibilmente motivata dal desiderio di far accettare alla Turchia l'adesione della Svezia alla NATO.