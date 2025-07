Esodo estivo 2025: weekend da bollino rosso, traffico in aumento e cantieri sospesi

Tempo di lettura: ~3 min

Inizia l’esodo estivo: traffico intenso e misure straordinarie Anas

Con l’ultimo weekend di luglio prende ufficialmente il via il grande esodo estivo 2025. Milioni di italiani si mettono in viaggio verso le mete di vacanza, e per garantire una circolazione più fluida, Anas ha attivato il piano straordinario per la gestione del traffico.

Fino all’8 settembre, oltre l’80% dei cantieri stradali (ben 1.348 su 1.672) saranno chiusi o sospesi su tutta la rete gestita da Anas. L'obiettivo è ridurre al minimo i disagi per chi viaggia in auto.

Secondo le stime dell’Osservatorio sulla Mobilità Stradale, tra il 25 luglio e il 31 agosto si prevedono oltre 273 milioni di spostamenti lungo strade e autostrade italiane. Solo in questo fine settimana, sono attesi più di 13 milioni di veicoli in movimento.

Controlli e presidio h24: 2.500 operatori Anas in campo

Il piano prevede anche un rafforzamento dell’assistenza su strada: 2.500 operatori Anas saranno attivi 24 ore su 24 per monitorare la situazione e intervenire prontamente in caso di emergenze o rallentamenti.

“Siamo impegnati a garantire una circolazione sicura e scorrevole – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, AD di Anas –. Con il nostro lavoro vogliamo che ogni cittadino possa partire sereno, ma ricordiamo che alla guida servono attenzione e responsabilità. Quando sei al volante, tutto può aspettare.”

Traffico: le giornate critiche secondo Viabilità Italia

Viabilità Italia segnala bollino rosso per:

Venerdì 25 luglio (mattina e pomeriggio): partenze dai grandi centri urbani verso le località di mare o montagna.

(mattina e pomeriggio): partenze dai grandi centri urbani verso le località di mare o montagna. Sabato 26 luglio (pomeriggio): spostamenti misti e primi rientri del weekend.

(pomeriggio): spostamenti misti e primi rientri del weekend. Domenica 27 luglio: traffico sostenuto in direzione delle grandi città.

Cosa aspettarsi a livello meteo

In parallelo al traffico intenso, il meteo segna un cambiamento deciso: fine del caldo torrido con l’arrivo di temporali sparsi e un crollo delle temperature, specialmente al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Questo potrebbe rendere i viaggi più impegnativi: attenzione alla guida con asfalto bagnato o scarsa visibilità.

Consigli di prudenza per chi si mette in viaggio

Per affrontare al meglio il traffico e i possibili disagi legati al meteo:

Parti nelle fasce orarie meno congestionate : preferisci le prime ore del mattino o la tarda serata.

: preferisci le prime ore del mattino o la tarda serata. Consulta sempre il sito Anas e le app per il traffico in tempo reale prima di partire.

in tempo reale prima di partire. Fai il pieno e controlla la pressione delle gomme , in particolare prima di lunghi tragitti.

, in particolare prima di lunghi tragitti. In caso di pioggia o temporali, riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza .

. Non distrarti alla guida : evita il telefono e fai pause regolari.

: evita il telefono e fai pause regolari. Tieniti informato con radio e navigatore aggiornato sulle condizioni del traffico.

Conclusione

L’esodo estivo 2025 entra nel vivo tra traffico intenso, previsioni meteo instabili e grandi flussi sulle strade. La sospensione dei cantieri e la presenza costante del personale Anas aiutano a garantire la sicurezza, ma il comportamento dei singoli automobilisti resta fondamentale.

Ricorda: alla guida, la prudenza non è mai troppa. (Immagine archivio)

