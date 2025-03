Europa League, Roma-Bilbao 2-1: Mister Ranieri esalta l'Olimpico e la squadra (Video)

La Roma supera l'Athletic Bilbao per 2-1 nella gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League, in una serata magica all'Olimpico. Un successo sofferto ma meritato, che porta la firma di una squadra compatta e determinata. Mister Claudio Ranieri, arrivato da poco sulla panchina giallorossa, ha trasmesso ai suoi ragazzi carattere e spirito di sacrificio, ingredienti fondamentali per affrontare il rush finale della stagione.





Ranieri: "Che spettacolo l'Olimpico! Fiducia e feeling con la squadra"





Nel post-partita, il tecnico della Roma si è mostrato soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, sottolineando il valore del gruppo e l'importanza dell'atmosfera creata dai tifosi. "Che spettacolo l'Olimpico! I giocatori mi seguono, c'è feeling e fiducia. Questo è il segreto per costruire qualcosa di importante", ha dichiarato Ranieri ai microfoni dei giornalisti.





Uno degli episodi chiave della partita è stato il gol decisivo di Shomurodov, entrato a gara in corso. A chi gli chiedeva se avesse avuto dubbi sulla formazione iniziale, Ranieri ha risposto con il suo solito pragmatismo: "Nel calcio non si combina niente con i se e con i ma. Magari partiva dall'inizio e non segnava, invece così ha fatto un gol pesante".





Scelte tattiche e gestione della partita





Il tecnico giallorosso ha poi spiegato alcune delle sue scelte tattiche, come l'esclusione di Coné dall’undici titolare: "Coné sta spingendo tanto da quando sono arrivato, ogni tanto ha bisogno di rifiatare. La scelta di Rench sulla destra era dettata dalla necessità di contenere Nico Williams, uno dei più pericolosi nell'uno contro uno. L'Athletic Bilbao è la squadra con più dribbling riusciti nella Liga, quindi sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile".





La Roma, però, ha saputo soffrire e reagire con determinazione: "I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita. Dopo il gol incassato non si sono disuniti e hanno trovato la forza di reagire, spinti anche dall'incredibile sostegno del pubblico. Vedere l'Olimpico pieno di bandiere è stata un'emozione incredibile", ha aggiunto Ranieri.





Il momento della squadra: "La Roma non molla mai"





Da quando Ranieri è tornato sulla panchina giallorossa, la Roma ha mostrato un carattere diverso, riuscendo a trovare energie insperate nei finali di partita. "Questa squadra non molla mai, lo abbiamo visto anche contro il Napoli. Io chiedo sempre di dare tutto in campo, poi il risultato può dipendere da tanti fattori, ma la prestazione non deve mai mancare", ha spiegato il tecnico.





Un altro aspetto che sta emergendo è la crescita individuale di alcuni giocatori: "Molti stanno migliorando sotto l’aspetto qualitativo e mentale. Quando le cose vanno bene, l'autostima cresce. Io dico sempre ai ragazzi di non fossilizzarsi sugli errori, ma di aiutare il compagno che sbaglia. La fiducia è fondamentale nello sport", ha concluso Ranieri.





Verso il ritorno: la Roma sogna i quarti





Con il 2-1 dell'andata, la Roma si presenterà a Bilbao con un piccolo vantaggio, ma consapevole delle insidie che la sfida nasconde. L'Athletic è una squadra temibile, soprattutto tra le mura amiche, e servirà una prestazione solida per staccare il pass per i quarti di finale di Europa League.





L'entusiasmo della tifoseria e il nuovo spirito combattivo della squadra potrebbero essere le armi in più per continuare il cammino europeo. Ranieri lo sa bene e ha già fissato l’obiettivo: "Lottiamo fino all'ultimo minuto, poi vedremo dove saremo arrivati".