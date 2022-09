Europa-Regioni: Covid, via libera Pe a 47,5mld per regioni

BRUXELLES, 16 DIC - Via libera dagli eurodeputati agli aiuti Ue extra per le regioni, in risposta alla pandemia di Covid-19 e alle sue conseguenze sociali e sanitarie. Il Parlamento europeo ha infatti approvato React-Eu, un pacchetto da 47,5 miliardi di euro per contribuire a mitigare gli effetti immediati della crisi nelle regioni dell'Ue.

L'iniziativa è stata approvata con 654 voti favorevoli, 23 contrari e 17 astensioni. Gli aiuti saranno erogati attraverso i Fondi strutturali dell'Ue. Sono stati stanziati 37,5 miliardi di euro per il 2021 e 10 miliardi di euro per il 2022. Le operazioni di React-Eu sono ammissibili al finanziamento dal primo febbraio 2020, con effetto retroattivo.

Le risorse possono essere spese fino alla fine del 2023. I paesi dell'Unione potranno destinare parte delle risorse al Fondo sociale europeo, al Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD), all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e ai programmi transfrontalieri (Interreg). Gli investimenti si concentreranno sui settori più colpiti dalle ripercussioni economiche della pandemia.