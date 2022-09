Europa-Regioni: Grenoble sarà capitale verde Ue 2022. Premiate anche Gabrovo e Leppeeranta.

BRUXELLES, 09 OTT - L'Ue premia la città francese di Grenoble come capitale verde del 2022.

Il premio foglia verde europea 2021 è invece assegnato alle città di Gabrovo, in Bulgaria e Lappeenranta, in Finlandia.

Lo ha annunciato la Commissione Ue durante la cerimonia di premiazione a Lisbona. Grenoble riceverà un bonus da 350 mila euro dalla Commissione Europea per l'organizzazione dell'anno come capitale verde europea. La giuria ha riconosciuto alla città francese un forte impegno nella gestione dei cambiamenti climatici, l'approccio innovativo per la gestione della città attraverso la democrazia partecipativa. Mentre Gabrovo è stata premiata per le politiche di efficienza energetica e Lappeeranta per l'impegno nel diventare una città verde modello.

"I vincitori e finalisti del premio per la città sono stati determinati e hanno dimostrato che anche nelle circostanze più difficili come quest'anno, cambiamenti rapidi sono possibili", ha detto il commissario Ue per l'ambiente Virginijus Sinkevicius, durante la cerimonia.

"Questi successi dimostrano inoltre che la sostenibilità e la transizione verde forniscono soluzioni per affrontare crisi improvvise e creare aree urbane migliori e più salutari per i cittadini dell'Ue", ha aggiunto.