Europaträume è il nuovo singolo del duo BRUTALISMUS 3000

Dopo aver calcato i palchi dei club e dei rave di tutto il mondo, dopo un tour esaurito in tutta Europa e più di un milione di ascoltatori mensili solo su Spotify, continua a crescere l’hype intorno al duo elettronico berlinese Brutalismus 3000.

È uscito in digitale il nuovo singolo "Europaträume" che dà il nome al tour che arriverà al Fabrique di Milano il 1° febbraio.

Victoria Vassiliki Daldas e Theo Zeitner sono al centro dell'attenzione nella scena elettronica per il loro sound crossover in cui combinano elementi della prima gabber e hardstyle con punk e wave creando una colonna sonora assolutamente unica. I testi in tedesco, inglese e slovacco evidenziano i diversi ritmi linguistici conferendo una particolarità assoluta alle loro performance.

Il duo Brutalismus 3000 è nato all'inizio della pandemia nel 2020 e nello stesso anno ha pubblicato gli acclamati EP "Amore Hardcore" e "Liebe in Zeiten der Kola", seguiti dal primo successo virale "Satan Was A Babyboomer" nel 2021. Con l'EP "Eros Massaka" e il brano "Romantica", che ha avuto quasi 20 milioni di ascolti in streaming, nonché vari remix e collaborazioni con Ellen Allien e Yung Hurn, i Brutalismus 3000 hanno dimostrato di essere arrivati sulla scena per restarci. Nel 2023 hanno pubblicato il loro album di debutto "Ultrakunst", che include il successo "Die Liebe kommt nicht aus Berlin".

Le performance dei Brutalismus 3000 sono espressive e non convenzionali, caratterizzate da ritmi incalzanti e ruvidi, da synth unici e dai classici sound da 909.

Si esibiscono nei rave di tutto il mondo, lasciando una traccia indelebile con i loro brani sorprendenti e i loro live set unici. Hanno anche avuto un notevole impatto con le loro esibizioni sul canale di streaming berlinese Hör e al Boiler Room Festival.