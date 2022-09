Eutanasia: referendum, in Calabria oltre 20 mila firme

Eutanasia: referendum, in Calabria oltre 20 mila firme. Coordinatore: traguardo condiviso con attivisti e firmatari

CATANZARO, 22 AGO - Sono oltre 20 mila le firme raccolte in Calabria a favore del referendum Eutanasia Legale. Lo rende noto il coordinatore regionale dell'iniziativa Giuseppe Di Bella sottolineando che "solo dieci gorni fa le adesioni arrivavano a 13 mila". "Quando abbiamo iniziato la nostra campagna di raccolta firme - afferma Di Bella - molti si erano detti scettici rispetto le reali possibilità di riuscita, noi stessi temevamo di poter non essere capiti o di scontrarci con un muro di indifferenza… quanto ci sbagliavamo".

"Oggi sono oltre 20.000 le firme raccolte e più di 500 mila quelle a livello nazionale. Questo traguardo è un merito condiviso di tutti e tutte gli attivisti e i firmatari ed è la dimostrazione tangibile che gli italiani vogliono poter scegliere autonomamente della propria vita. Dall'inizio alla fine".