Expo Dubai: Grandi, altissime aspettative verso l'Italia. Cultura italiana piace.

DUBAI, 09 SET - "Le aspettative verso la cultura italiana sono altissime. La cultura italiana piace e ci si aspetta molto in termini di eleganza, di stile ma anche di innovazione.

Sono sicura che Expo sarà occasione per valorizzare ancora di più la nostra cultura". Lo ha detto Ida Zilio Grandi, direttrice dell'Istituto italiano di cultura di Abu Dhabi, in un Forum all'ANSA in occasione dell'Expo di Dubai.