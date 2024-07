Previsioni meteo. Brividi di Primavera: l'Italia nella morsa del freddo insolito

Da sole a gelate: temperature in caduta libera e possibili gelate in pianura

Da un mite inizio di Primavera a un improvviso ritorno dell'inverno: l'Italia si prepara ad affrontare una repentina discesa delle temperature che, secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, potrebbero calare anche di 20°C rispetto ai caldi giorni appena trascorsi. Questo repentino cambio di scenario è dovuto all'irruzione di correnti fredde provenienti dal Nord Europa che hanno iniziato a farsi sentire già nel corso del martedì 16 aprile, specialmente nel Nordest del Paese.

La giornata di giovedì 18 aprile segnerà il punto di massima intensità di questa ondata di freddo, con l'avanzamento di un vortice ciclonico verso il Mediterraneo che porterà piogge, temporali e raffiche di vento, aggravando la sensazione di freddo. Si attendono precipitazioni atmosferiche che, unite alle basse temperature, potrebbero persino condurre a gelate notturne nelle aree pianeggianti del Nord, in particolare nelle zone rurali e periferiche dove le minime potrebbero essere particolarmente basse.

Le regioni settentrionali e centrali subiranno il maggiore shock termico, con previsioni che indicano un crollo termico fino a 17/20°C meno rispetto ai valori registrati nello scorso weekend. Anche il Meridione, seppur in misura minore, sentirà gli effetti del cambiamento con un apprezzabile calo delle temperature.

Questa situazione non si prospetta come un evento passeggero: le previsioni suggeriscono che il freddo potrebbe accompagnare gli italiani per tutta la settimana e forse anche oltre, estendendosi fino al fine settimana e ai primi giorni della settimana successiva. Gli italiani, quindi, dovranno rimettere in sospeso i guardaroba estivi e rispolverare maglioni e cappotti per far fronte a queste inaspettate gelate primaverili. (iLMeteo)

In aggiornamento