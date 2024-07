Stalettì Investe nel Futuro: Il Sindaco Gentile annuncia un importante finanziamento regionale

Sicurezza e turismo al centro del nuovo progetto: un milione di euro dalla Regione per la sicurezza Idrogeologica e lo dviluppo turistico di Stalettì

Stalettì, una piccola gemma nel cuore della Calabria, si trova al centro di un progetto ambizioso volto a migliorare la sicurezza idrogeologica e promuovere il turismo sostenibile. Durante il recente convegno "Per un turismo accessibile a tutti", tenutosi il 13 aprile presso il Convento San Gregorio Taumaturgo, il sindaco Mario Gentile ha annunciato l'assegnazione di un significativo finanziamento regionale.

"Il nostro territorio riceverà un milione di euro dalla Regione Calabria per il consolidamento della sicurezza idrogeologica nella zona di Copanello," ha dichiarato il sindaco Gentile. Questo finanziamento è essenziale, poiché la zona ha affrontato ripetuti disagi negli ultimi anni a causa di eventi atmosferici avversi. Con queste nuove risorse, le istituzioni dimostrano un forte impegno verso la protezione e il miglioramento continuo della qualità della vita dei cittadini e dei visitatori.

Il convegno, moderato dal Dott. Salvatore Condito e promosso da Rocco Calabretta, ha visto la partecipazione di vari esperti del settore turistico e culturale. Tra loro, il Prof. Luigi Quintieri dell'Istituto Alberghiero di Soverato, che ha esplorato il legame tra la tradizione culinaria locale e le opportunità di lavoro nel turismo. Altri relatori come Luca Oliva e Marziale Battaglia hanno condiviso le loro competenze su promozione turistica e sviluppo del territorio.

Un punto focale dell'evento è stata la collaborazione tra gli operatori del settore e le istituzioni per catalizzare lo sviluppo turistico della regione. "Il turista moderno cerca esperienze che vanno oltre il semplice relax marittimo; è attratto dalla cultura, dalla storia e dall'archeologia, e vuole scoprire i prodotti tipici locali," ha spiegato il sindaco. L'obiettivo è quindi non solo promuovere Stalettì come una destinazione turistica, ma anche come un centro di cultura e storia.

In conclusione, il sindaco Gentile ha sottolineato la visione di Stalettì come "la città dei tre parchi: marino, archeologico e letterario". Questo progetto ambizioso sottolinea l'importanza di un turismo diversificato e di una gestione attenta e sostenibile del territorio, puntando a un futuro in cui sicurezza e bellezza vanno di pari passo verso la prosperità della comunità. Stalettì si appresta quindi a diventare un modello di come piccole comunità possano emergere e fiorire, grazie al supporto istituzionale e all'innovazione locale.