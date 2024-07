Rinascita Turistica a Simeri Crichi: Il Sindaco Zicchinella apre al dialogo con INVIMIT

Innovazione e collaborazione: Il Comune si impegna per il rilancio del Settore Turistico

SIMERI CRICHI si apre al cambiamento e alla riqualificazione turistica e territoriale. Nel corso di una serie di incontri che hanno visto il coinvolgimento di grandi nomi quali Edison SpA e ItaliaTurismo, ieri è stato il turno di Invimit (Investimenti Immobiliari Italiani SpA) di entrare nel dialogo per il futuro della comunità.

L'incontro, guidato dal sindaco Davide Zicchinella e la sua amministrazione, ha avuto come fulcro la destinazione di vecchi e nuovi progetti immobiliari legati ai villaggi turistici, ora sotto la proprietà di Invimit, un braccio operativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La questione centrale è stata la riapertura del Villaggio con Costa del Simeri, chiuso da oltre un decennio. La richiesta dell'amministrazione è chiara: far rivivere il complesso che conta 300 posti letto, vitalizzando così l'offerta turistica locale. Allo stesso tempo, è stata messa in luce la necessità di garantire l'assunzione di lavoratori residenti e l'implicazione delle aziende locali nel rispetto delle convenzioni esistenti, un punto sensibile per la comunità che ricerca giustizia e pari opportunità lavorative.

Non meno importante è stata la discussione sulla manutenzione dei terreni di pertinenza dei villaggi, specialmente quelli periferici e trascurati, che versano in uno stato di abbandono e degrado ambientale. Un altro punto di attrito è la richiesta di una riduzione delle commissioni eccessive richieste ai fornitori locali di servizi turistici, un ostacolo ritenuto insostenibile per le piccole realtà imprenditoriali.

L'obiettivo dichiarato è anche quello di soddisfare i criteri per l'ottenimento della Bandiera Blu in breve tempo, simbolo di qualità ambientale e servizi di alto livello. Infine, si mira a instaurare una maggiore sinergia e apertura con le entità che hanno interessi nel territorio, segnando un cambio di rotta significativo rispetto al passato.

L'amministrazione di Simeri Crichi mostra una determinazione nel perseguire il bene comune, enfatizzando la necessità di pubblici dibattiti e scambi costruttivi per uno sviluppo equo e sostenibile che tenga conto delle esigenze di tutti gli stakeholder coinvolti. Il percorso verso il rinnovamento sembra dunque tracciato, con la speranza che tali incontri portino a risultati concreti e beneficino alla comunità nel suo insieme.