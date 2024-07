Calcio sotto Inchiesta: Il fantasma delle scommesse Illegale risale alla ribalta

Inchieste in corso potrebbero tradursi in lunghe squalifiche per calciatori, mentre i club attendono esiti incerti

CALCIO SCOMMESSE - In un calcio italiano già alle prese con innumerevoli sfide, emerge un nuovo scandalo calcioscommesse che rischia di scuotere le fondamenta di questo sport. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, diversi club e giocatori si trovano ora sotto la lente della giustizia sportiva.

I riflettori sono puntati su presunti episodi di scommesse illegali che, negli ultimi tempi, hanno già visto coinvolti Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, due nomi noti nel panorama calcistico, che si sono visti recapitare una squalifica di notevole durata a seguito della loro partecipazione a questo losco giro.

Mentre la Serie A sembra per ora immune, è nelle categorie inferiori, precisamente in Serie B e Serie C, che il fuoco dell'indagine brucia più intenso. I club implicati, la cui identità non è stata ancora ufficialmente rivelata, sembrano al riparo da conseguenze dirette, data l'assenza di una responsabilità oggettiva delle società in materia di scommesse. Sono i calciatori coinvolti a dover affrontare la musica, rispondendo delle accuse in prima persona.

Nel caso in cui le accuse venissero confermate, i giocatori rischiano squalifiche che partono da un minimo di tre anni in su, con l'eventuale possibilità di patteggiamento che potrebbe mitigare la pena, ma lascerebbe comunque un segno indelebile nelle loro carriere.

Questi scenari alimentano ulteriormente il dibattito su quanto sia urgente e necessario un intervento risoluto per estirpare il cancro del calcioscommesse dallo sport più amato dagli italiani, riaffermando così l'integrità e lo spirito di lealtà che dovrebbe sempre prevalere sul campo di gioco.