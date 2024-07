Il Miracolo della bambina di Altavilla Milicia: sopravvissuta alla strage familiare

Sventato il destino tragico di una giovane: la tempesta che ha interrotto l'orrore

ALTAVILLA MILICIA è stata teatro di una vicenda tragica che ha scosso l'intera comunità. Una ragazza di 17 anni, figlia della famiglia Barreca, è miracolosamente scampata a un destino fatale che ha già colpito altri membri della sua famiglia. La serendipità di una tempesta ha interrotto quello che è stato descritto come un rito esorcistico sfociato in una tragedia familiare.

Giovanni Barreca, padre della ragazza e attualmente detenuto nel carcere di Enna, ha fornito la sua versione dei fatti. Assistito dall'avvocato Giancarlo Barracato e dalla criminologa Roberta Bruzzone, il signor Barreca ha narrato come l'intervento di una violenta bufera sia stato interpretato come un segno divino dai partecipanti al rito, che hanno così cessato le loro azioni, lasciando la giovane chiusa e incoluma nella stanza.

L'evento ha avuto luogo nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, quando una tempesta ha causato danni significativi ad Altavilla Milicia, impegnando i vigili del fuoco in operazioni di soccorso. Questa svolta climatica improvvisa è stata ritenuta da Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente come un presagio che ha portato all'abbandono della villetta e al successivo salvataggio della ragazza.

Il racconto fa luce su pratiche inquietanti e crudeli. Sabrina Fina, indicata come la mente dietro l'esorcismo, avrebbe utilizzato un aramaico inventato per comunicare quelle che credeva fossero istruzioni divine. Antonella, la moglie di Barreca, sarebbe stata sottoposta a giorni di digiuno e violenza prima di essere uccisa e poi bruciata in una fossa preparata nella proprietà, secondo le indicazioni di Barreca.

I dettagli emergono mentre le indagini continuano, con il legale di Sabrina Fina che respinge ogni accusa. Questa vicenda, che coinvolge la perdita di vite e rituali estremi, lascia l'intera comunità in cerca di risposte, cercando di capire come una fede possa trasformarsi in fanatismo con conseguenze così devastanti. (Ansa)