Giustizia Amministrativa a Jacurso: decadenza del Sindaco per Incompatibilità

Affidamenti sospetti e gestione controversa: il Tribunale di Lamezia Terme pone fine al mandato del Sindaco Serratore, aprendo un nuovo capitolo per il comune calabrese.

JACURSO (CZ) – Un fulmine a ciel sereno si abbatte sulla politica di Jacurso. Il Tribunale di Lamezia Terme oggi ha emesso una sentenza che scuote le fondamenta dell'amministrazione comunale: il sindaco è decaduto. La notizia arriva come un'eco delle battaglie legali che hanno avuto luogo negli ultimi mesi, culminate nell'ordinanza che sancisce la fine dell'incarico del primo cittadino per gravi incompatibilità.

Le accuse portate dal gruppo consiliare di minoranza, rappresentato con fermezza dagli avvocati Santino Piccoli ed Ilaria Pileggi, hanno trovato fondamento nelle carte del Tribunale. I numeri parlano chiaro: su quarantadue determinazioni comunali dal 2016 al 2021, un periodo coincidente con il mandato del Sindaco Serratore, una sproporzione nelle assegnazioni è emersa con nettezza. Trentadue incarichi per la manutenzione degli automezzi comunali sono stati affidati alla ditta Ciessegi snc, co-posseduta dal fratello del sindaco, Giovanni Vincenzo Serratore.

Un dato che non solo ha sollevato dubbi, ma ha infranto la fiducia, evidenziando una prassi di affidamenti che, per il Tribunale, è stata incompatibile con l'esercizio imparziale dell'ufficio di Sindaco.

La minoranza non ha esitato a dichiarare la propria soddisfazione attraverso una nota pungente: la giustizia ha percorso la sua strada, illuminando la verità e punendo le "condotte illegali" di chi, a dispetto delle segnalazioni, "ha pensato di poter agire impunemente". Un'azione che, secondo loro, non solo ha ignorato le legittime preoccupazioni, ma ha anche lasciato inascoltate le richieste di convocazione di un Consiglio Comunale mirato a sanare la situazione.

Ma la sentenza non è solo la fine di una controversia, è anche l'inizio di un nuovo capitolo per Jacurso. La minoranza lo vede come un momento di liberazione, l'alba di un'era in cui l'ambito pubblico si sgancia dalle "catene dell'irresponsabilità" e guarda verso un futuro di sviluppo. Con la decadenza del sindaco, Jacurso si trova a un bivio: da un lato il passato, dall'altro un percorso incerto ma ricco di promesse.

I cittadini di Jacurso assistono così a una svolta significativa. Tra dibattiti accesi e la speranza di una rinnovata gestione, attendono ora la nomina di un successore che possa ricondurre la nave in acque meno turbolente. Il dibattito politico e le azioni future riveleranno se questo cambio di rotta sarà sufficiente a ristabilire la fiducia nella politica locale e a riportare serenità nella gestione degli affari comunali.