Vasseur pone le basi per una nuova era di successi - la squadra resta concentrata sul campionato 2024

In un clima di crescente anticipazione e strategie a lungo termine nel paddock della Formula 1, la Scuderia Ferrari ha giocato una mossa che potrebbe ridefinire il futuro della squadra: l'ingaggio del campione del mondo Lewis Hamilton. Fred Vasseur, team principal del cavallino rampante, ha manifestato entusiasmo per la firma con il britannico, prevista per il 2025, descrivendola come "un'enorme opportunità".

"È una decisione che rafforza non solo il nostro impegno verso la competizione ma anche la nostra visione per il futuro," ha dichiarato Vasseur. "Con Lewis, portiamo un patrimonio di esperienza e successi che, siamo convinti, eleverà il team a nuovi livelli di prestazioni."

La notizia arriva in un momento delicato, con la stagione 2024 in rapido avvicinamento e il contratto del pilota spagnolo Carlos Sainz in scadenza. Tuttavia, Vasseur ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati sull'imminente campionato. "L'annuncio anticipato è stato fatto proprio per evitare distrazioni durante la stagione che sta per cominciare," ha sottolineato il team principal.

Vasseur ha espresso piena fiducia nell'impegno di Sainz, assicurando che il pilota spagnolo sarà al 100% dedicato alla causa della Ferrari fino all'ultima bandiera a scacchi del 2024. "Carlos è un professionista esemplare e un elemento fondamentale della nostra squadra. È fondamentale per noi che sia lui che il resto del team rimangano concentrati sui nostri obiettivi per la prossima stagione," ha concluso Vasseur.

La mossa di Ferrari sembra essere un chiaro segnale di una visione ambiziosa e di lungo periodo, che mira a consolidare il proprio status nel campionato. Con la prospettiva di un talento del calibro di Hamilton che si unisce al team, e la determinazione di Sainz di lasciare il segno nella sua possibile ultima stagione con la squadra, la Ferrari si prepara a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante nella sua storia leggendaria.