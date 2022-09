F1. Gran Premio di Silverstone: Verstappen trasferito in ospedale dopo l'incidente

Max Verstappen è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli precauzionali dopo il grave incidente subito a Silverstone domenica, a seguito del contatto nel primo giro con il rivale del titolo Lewis Hamilton.

Verstappen ha lasciato la strada alla Copse Corner a 180 miglia all'ora dopo che Hamilton aveva taggato la sua auto tentando un sorpasso per il comando al primo giro.

Il team principal della Red Bull Christian Horner ha affermato che Verstappen, che è stato immediatamente trasferito al centro medico del circuito dopo essere sceso dalla sua auto, è rimasto "enormemente senza fiato" nell'incidente, che ha anche accusato direttamente le spalle di Hamilton.

"A seguito di una valutazione dei medici a bordo pista del Silverstone Circuit Medical Center, Max Verstappen è stato portato in un ospedale locale per ulteriori test precauzionali", si legge in una dichiarazione della Red Bull. (Formula1)