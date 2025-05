F1. Lando Norris trionfa a Montecarlo davanti a Leclerc: una gara da brividi fino all’ultimo giro

Tempo di lettura: ~3 min

Monte-Carlo, 25 maggio 2025 — Un circuito leggendario, un’atmosfera incandescente e una gara che ha tenuto col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi: il Gran Premio di Monaco ha incoronato Lando Norris, vincitore al termine di una sfida serrata contro Charles Leclerc. Il britannico della McLaren ha gestito la pressione e le strategie con freddezza, portando a casa la sua seconda vittoria stagionale davanti al pubblico glamour del Principato.

Norris regge la pressione e conquista Montecarlo

Partito dalla pole, Norris ha mantenuto la testa della corsa nonostante un bloccaggio alla curva 1 che ha fatto temere il peggio. Da lì in poi, il pilota McLaren ha costruito un capolavoro tattico, tenendo a bada Leclerc che, pur dotato di un ritmo superiore, non è riuscito a trovare uno spiraglio per passare sul circuito più stretto del Mondiale.

Leclerc ha sperato fino all’ultimo, arrivando persino a dichiarare via radio che "Lando sta facendo errori". Ma a Montecarlo non basta essere più veloci: serve anche la possibilità — rarissima — di superare. E Norris non ha mai davvero concesso quella chance.

Verstappen, strategia al limite e penalità evitata in extremis

Tra i protagonisti della giornata anche Max Verstappen, che ha rischiato grosso restando in pista fino al 77° giro senza effettuare la seconda sosta obbligatoria. La Red Bull ha sperato in una safety car che non è mai arrivata e, all’ultimo momento utile, l’olandese è rientrato per cambiare le gomme, evitando una penalità pesantissima di 30 secondi. Il risultato: un quarto posto che lascia l’amaro in bocca al tre volte campione del mondo.

Piastri completa il podio, Hamilton solido quinto

Oscar Piastri, autore di una gara aggressiva e pulita, ha portato la seconda McLaren sul podio, completando un weekend perfetto per il team di Woking. Lewis Hamilton, alla sua prima stagione in Ferrari, ha chiuso quinto dopo una corsa in salita, penalizzata da una partenza complicata ma riscattata da una strategia intelligente del muretto rosso.

Strategia e nervi: i veri protagonisti di Monaco

La nuova regola della doppia sosta obbligatoria ha reso la gara imprevedibile. Alcuni team hanno tentato l’undercut, come Ferrari con Leclerc e Mercedes con Hamilton, altri hanno cercato di allungare le mescole in attesa di eventi esterni. Norris, con una gestione perfetta delle tempistiche e del passo gara, ha saputo approfittare della situazione senza commettere errori, nemmeno nei momenti più critici con i doppiati o sotto la pressione della Ferrari.

Classifica finale top 5

Lando Norris – McLaren Charles Leclerc – Ferrari Oscar Piastri – McLaren Max Verstappen – Red Bull Lewis Hamilton – Ferrari

Un GP da ricordare

Il GP di Monaco 2025 ha offerto spettacolo, emozioni e una nuova conferma: Lando Norris è ormai una certezza. Il prossimo appuntamento sarà decisivo per capire se la McLaren può davvero contendere il titolo alle corazzate Red Bull e Ferrari. Intanto, la Formula 1 saluta Montecarlo con un vincitore diverso, ma con la solita magia.

