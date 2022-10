F1, Red Bull sotto inchiesta per il Budget Cap. Fia: "rischio mondiale"

F1, Red Bull sitto inchiesta per il Budget cap. Fia: "rischio mondiale"

Comunicato della Federazione sui sospetti rimbalzati nel paddock del Mondiali su presunte violazioni delle regole sul budget cap da parte di Red Bull e anche Aston Martin. "Stiamo finalizzando la valutazione dei dati finanziari. Rileviamo speculazioni e congetture significative e infondate su questo argomento".

F1, sospetti sulla Red Bull per il Budget cap. Fia: "Valutiamo, ma congetture infondate"

Comunicato della Federazione sui sospetti rimbalzati nel paddock del Mondiali su presunte violazioni delle regole sul budget cap da parte di Red Bull e anche Aston Martin. "Stiamo finalizzando la valutazione dei dati finanziari. Rileviamo speculazioni e congetture significative e infondate su questo argomento". Il Mondiale è a Singapore: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

COS'E' IL BUDGET CAP - I SOSPETTI SULLA RED BULL

Budget cap sforato di 10 milioni? Questo è il sospetto sulla Red Bull, tra voci e indiscrezioni, rimbalzato nel paddock del Mondiale nelle ultime ore. Una situazione che riguarderebbe il 2021 e che potrebbe riguardare anche la stagione in corso. Non c'è un'indagine in corso, ma la FIA ha spostato al 5 ottobre le conclusioni circa l'analisi dei dati finanziari. In proposito, la Federazione si è espressa con questo comunicato: "Stiamo attualmente finalizzando la valutazione dei dati finanziari 2021 presentati da tutti i team di F1. Le presunte violazioni del Regolamento finanziario, se del caso, saranno trattate secondo la procedura formale prevista"

"Speculazioni e congetture"

"La FIA rileva speculazioni e congetture significative e inventate in relazione a questo argomento - prosegue la nota - ribadisce che la valutazione è in corso e che il giusto processo sarà seguito senza prendere in considerazione alcuna discussione esterna". (SkiSport)