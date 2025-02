Fabio Celia e la politica cittadina: tra indignazione social e realtà amministrativa

Da mesi oramai leggo sui social, su tutti i gruppi della città la gente inferocita, tutti che scrivono contro l’amministrazione, tutti che danno colpe all’attività di questa amministrazione (per amore della verità anche colpe che non gli competono perché ereditate da anni), tutti a scagliarsi contro.



Ma perché chi contesta non viene in Comune a chiedere le dimissioni? Perché non si va oltre la tastiera?



E poi cari concittadini siete sicuri che il vostro rappresentante sarebbe pronto a formalizzare le dimissioni?



Concludo chi ha il reale coraggio di dimettersi? Il centro destra composto da Fratelli D’Italia, Forza Italia, La Lega, Azione etc etc sono pronti a dimettersi raccogliendo le urla da (tastiera) di chi chiede a gran voce le dimissioni di questa amministrazione???



Rispondo io umilmente a questo quesito: Nessuno!!! Nessuno mai abbandonerebbe il suo posto in consiglio per milioni di motivi, per milioni di ragioni, a tutti piace la visibilità e…



O si ha il coraggio di spostarsi dal computer o cari concittadini evitate di perdere tempo a commentare sotto le notizie, guardate un bel film, non arrabbiatevi, evitate di perdere tempo ed energia, nessuno dei vostri rappresentanti politici mai realizzerà il vostro (desiderio), ci rivedremo nel 2027 per richiedervi il consenso che puntualmente ridarete.



Sapete perché???



La buca sotto casa, il certificato senza fare la fila, la pulizia nel quartiere che interessa, il posticino ad hoc grazie all’amico dell’amico, per non dimenticare le festicciole per accontentare questo o quello, etc etc etc.



L’elenco potrebbe essere infinito. La città è in questo stato da anni. La verità è questa.