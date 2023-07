Fabriano sessantenne trovato in casa morto: fermata la convivente

Il fatto è avvenuto nella serata di sabato 03 giugno in un appartamento di via Castelli a Fabriano in provincia di Ancona, ad avvertire i carabinieri sono stati i parenti dell'uomo, Fausto Baldoni, un operaio di 60 anni. Quando i militari sono entrati nell’abitazione con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato l’uomo riverso sul pavimento, con diverse ferite al volto ed una profonda ferita alla testa.

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato ucciso dalla sua compagna convivente, Alessandra Galea, 50 anni.

Il delitto avrebbe avuto luogo intorno alle ore 20, la donna avrebbe colpito l’uomo con un corpo contundente (forse un abat jour) mentre i due erano in camera da letto.

I militari hanno rintracciato la 50enne mentre vagava in una delle strade di Fabriano. Sentita dai carabinieri del Nucleo investigativo nella caserma di Fabriano, la stessa ha formito la sua versione dei fatti, negando di aver ucciso volontariamente.

"Non c'era nessuna intenzione di ucciderlo. Si è solo difesa" ha esposto l'avvocato Franco Libori, legale della Galea.

Il pm Daniele Paci della Procura di Ancona ha chiesto il fermo per omicidio volontario della 50enne, che al momento si trova in stato di fermo presso il carcere femminile di Pesaro in attesa di essere ascoltata dal GIP.