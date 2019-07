Fallimento Qui!Group, sei arresti e 80 milioni sequestrati

GENOVA, 11 LUGLIO - Sei arresti e il sequestro di 80 milioni di euro nell'ambito del fallimento Qui!Group, la società della famiglia Fogliani che si occupava di buoni pasto. L'indagine, condotta dai finanzieri del comando provinciale di Genova è per bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata. Le fiamme gialle stanno eseguendo un sequestro preventivo su conti, immobili e disponibilità finanziarie per 80 milioni di euro. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa alle 10.30 in procura.(ANSA).