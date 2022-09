Fase 2: emozione in stazione a Torino,"torno a casa nella mia Calabria"

Fase 2: emozione in stazione Torino,"torno a casa, era ora!". Il Piemonte riapre confini. Debutta Frecciarossa per Calabria

TORINO, 03 GIU - "Era ora! E' un momento emozionante: torniamo al nostro paese". A dirlo è un passeggero diretto a Messina, dalla stazione ferroviaria di Torino Porta nuova. Qui al binario 16 è in partenza il Frecciarossa per Reggio Calabria e nel primo giorno della ripresa degli spostamenti interregionali, la trepidazione dei viaggiatori è evidente.



"Lontano dalla famiglia sono stati mesi bruttissimi e adesso sono contenta di poter partire", dice una passeggera. Il Frecciarossa 500 Torino-Reggio è un nuovo collegamento e non manca chi osserva che "ci voleva un'emergenza sanitaria per vederne uno".



"Sto andando ad accompagnare mia sorella che è stata bloccata qui anche dal coronavirus - racconta un'altra donna - Era venuta in Piemonte dalla Calabria, perché laggiù non riuscivano a diagnosticarle la sua malattia: la sanità non funziona come dovrebbe.



A Torino, grazie ai medici dell'ospedale Mauriziano, è andato tutto bene, ma non è concepibile che la gente del sud per farsi curare in un certo modo, debba andare al nord. Cosi come non è concepibile