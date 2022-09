Fenomeni inquietanti, 'a ROMA bimbi che si prostituiscono anche a 10 anni

'A Roma bimbi che si prostituiscono anche a 10 anni' l'allarme della PM ascoltata in commissione infanzia

ROMA, 20 FEB - Si ingigantisce l'allarme per la prostituzione minorile a Roma, 'uno dei fenomeni più inquietanti che ha come vittime i minori, sia bambine che bambini, e che vede sempre più protagonisti anche bimbi con meno di 14 anni, quindi anche di 13, di 12 o di 10 anni', come riferito dalla PM Maria Monteleone, sostituto procuratore a Roma, nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare di inchiesta per l'infanzia e l'adolescenza. Solo nell'ultimo anno a Roma ci sono stati 31 nuovi procedimenti.