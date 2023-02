"Ferrari F123 svela la sua arma segreta: il condotto S-duct per la SF-23" Video, il dettaglio

La Ferrari ha recentemente presentato la sua nuova monoposto di Formula 1 per la stagione 2023, la SF-23, che sembra essere piena di novità e soluzioni innovative. Tra queste, il team di ingegneri del Cavallino ha introdotto un condotto S-duct nella pancia della vettura, una soluzione aerodinamica che non ha mai trovato collocazione in quella zona del telaio.

Secondo Enrico Cardile, direttore tecnico della Scuderia, la SF-23 è stata integralmente ridisegnata rispetto alla macchina dell'anno precedente, la F1-75, ed è stata testata in galleria del vento con risultati lusinghieri. Tuttavia, il vero test per la nuova monoposto sarà sul campo, durante le gare del campionato di Formula 1.

Il nuovo condotto S-duct dovrebbe conferire alla SF-23 due importanti vantaggi in termini di prestazioni. In primo luogo, migliorerà il riempimento di aria nello scasso sotto alla pancia, aumentando la qualità del flusso che viene portato verso il fondo. In secondo luogo, l'aria fresca che viene espulsa sopra alla fiancata aiuterà ad estrarre il calore dai radiatori, migliorando il raffreddamento della power unit e l'efficienza aerodinamica dello scavo con un incremento ulteriore di downforce grazie al corpo della vettura, senza generare resistenza all'avanzamento.

La Ferrari ha volutamente celato questa novità nella presentazione della SF-23, scattando le foto della vettura in un fondo scuro per nascondere il nuovo condotto S-duct. Tuttavia, la Scuderia non sembra aver alcuna intenzione di nasconderne l'esistenza, poiché ritiene che sia una soluzione difficile da copiare.

Infatti, la SF-23 potrebbe rappresentare un asso nella manica della Ferrari, in quanto la soluzione del condotto S-duct potrebbe dare alla squadra un vantaggio competitivo rispetto ai suoi rivali, come Red Bull e Mercedes. Tuttavia, solo il tempo e le prestazioni in pista della nuova monoposto potranno confermare la validità di questa intuizione.

In ogni caso, la presentazione della SF-23 ha già attirato l'attenzione degli appassionati di Formula 1 e degli addetti ai lavori, che stanno studiando attentamente le immagini della vettura alla ricerca di altre soluzioni innovative e dettagli tecnici. La nuova monoposto del Cavallino potrebbe rappresentare una svolta per il team italiano, che sta lavorando duramente per tornare ai vertici del campionato di Formula 1.





