VIBO VALENTIA, 18 MAR - In fiamme locale in cantiere lavori in scuola, ipotesi dolo. Custodiva attrezzi e materiale, è andato tutto distrutto

Nel pomeriggio a Vibo Valentia si è sviluppato un incendio nel cantiere che ospita i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'istituto comprensivo "Antonino Murmura". Si fa l'ipotesi che l'incendio sia stato causato dolosamente. Il locale adiacente alla scuola, utilizzato come deposito di attrezzi e materiale dall'impresa appaltatrice dei lavori, è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale della Polizia di Stato, insieme al sindaco, Maria Limardo, ed alla dirigente scolastica, Tiziana Furlano. La scuola si trova nel quartiere "Sant'Aloe", nelle vicinanze della sede della Questura.



Tuttavia, è stato avviato un'indagine per determinare le cause dell'incendio e per individuare eventuali responsabilità.

Il sindaco Maria Limardo ha espresso la sua preoccupazione per l'accaduto, sottolineando l'importanza dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico e l'impegno dell'amministrazione comunale nel garantire la sicurezza dei propri cittadini.

La dirigente scolastica Tiziana Furlano ha dichiarato che l'incendio non ha compromesso l'avvio delle lezioni, ma ha sottolineato l'importanza di ripristinare il deposito di attrezzi e materiale per garantire la regolarità dei lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico.

Al momento, non ci sono ulteriori informazioni disponibili riguardo alla vicenda.





In aggiornamento