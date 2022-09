Fidaf. Dopo 10 mesi di digiuno, nel weekend si torna a giocare a Tackle!

Al via nel weekend i Campionati tackle U17 e U20, dopo una complicatissima fase organizzativa e qualche rinuncia dell’ultima ora. Sei le partite, complessivamente in programma. Pubblico contingentato quasi ovunque, ma nel rispetto delle regole e con l’aiuto delle dirette streaming, si potrà tornare ad applaudire i nostri giovani atleti.

E’ stata e, probabilmente, continuerà ad essere una vera e propria corsa ad ostacoli, ma finalmente ci siamo: nel weekend riparte anche il tackle e lo fa da dove si è fermato, dieci mesi fa, ovvero dai Campionati giovanili.

Prima di entrare nel merito, desideriamo doverosamente ringraziare tutte le squadre e gli addetti ai lavori, dal Commissioner Fabio Tortosa, al webmaster Giulio Busi, dal Comitato Italiano Arbitri alle dirigenze dei team che in queste settimane hanno lavorato incessantemente per far fronte alle continue modifiche apportate ai calendari, stravolti dalle rinunce dell’ultima ora di alcune squadre e dalla necessità di rispettare tutti i protocolli sanitari imposti sia dalla Federazione che dalle rispettive regioni di appartenenza.

Sei le partite complessivamente in programma, tre in U17 e tre in U20, con i Seamen Milano campioni d’Italia 2019 di entrambe le categorie (o meglio, delle categorie U16 e U19, stante la modifica apportata quest’anno) chiamati a difendere il doppio scudetto contro formazioni che promettono battaglia. A cominciare da Skorpions Varese e Giaguari Torino, ovvero le due squadre vice-campioni d’Italia agguerrite quanto basta per ritentare la corsa al titolo. La modifica alle categorie consente teoricamente ai team di schierare in campo formazioni pressoché invariate rispetto allo scorso anno, quindi sarà fondamentale capire come i ragazzi hanno lavorato in queste poche settimane dalla ripresa degli allenamenti in campo e, soprattutto, durante il lockdown: praticamente ogni team ha continuato a seguire i propri atleti a distanza, con programmi di allenamento e tonificazione da svolgere a casa e che potrebbero, oggi, fare la differenza.

Quattro le rinunce forzate comunicate nei giorni scorsi alla Federazione: Warriors Bologna, Ravens Imola e Giants Bolzano in U20, Lazio Ducks in U17.

Se il pubblico è per lo più ammesso in tutte le regioni negli eventi outdoor, consigliamo agli interessati di interfacciarsi direttamente con le singole squadre, per capire quali saranno le restrizioni numeriche e le regole di accesso alle tribune. Al Vigorelli, ad esempio, dove sono iniziati i lavori di ristrutturazione proprio di tribune e spogliatoi, non sarà possibile assistere alle partite dei Marinai (ammessi solo i genitori e in numero molto limitato) e siamo in attesa di sapere se i Seamen riusciranno a garantire la diretta streaming dei due incontri in programma sabato.

Certa, invece, la diretta dell’atteso match U20 tra Dolphins Ancona e Guelfi Firenze su Fidaf TV: per tutti gli aggiornamenti, suggeriamo di tenere d’occhio la web app federale Gameday ( https://gameday.fidaf.org/GameDay.aspx), che finalmente tornerà operativa e ci aiuterà a raccontare ciò che avviene sui campi.

Questo, dunque, il programma del weekend:

CAMPIONATO U17

Sabato 10 ottobre

Seamen Milano vs Blitz Balanger h. 16.00

Domenica 11 ottobre

Giaguari Torino vs Rhinos Milano h. 15.30

Daemons Cernusco vs HVM Lions Bergamo h. 15.30

CAMPIONATO U20

Sabato, 10 ottobre

Barracudas Venezia vs Giaguari Torino h. 20.30

Domenica, 11 ottobre

Dolphins Ancona vs Guelfi Firenze

h. 14.00 Diretta streaming su Fidaf TV: https://youtu.be/1zeax9G-KwQ

Redskins Verona vs Saints Padova h. 14.30

Calendari e gironi al link: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: Giulio Busi