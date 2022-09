Fidaf. Flag senior alla week 2

Seconda giornata di campionato in Prima e Seconda Divisione ed esordio del Girone C con il Bowl di domenica a Palermo. Si giocherà anche a Marina di Ravenna, Reggio Emilia, Torino, e Centurano (CE)

Nel weekend torna in campo il Flag Football italiano con la Week 2 dei Campionati di Prima e Seconda Divisione. L’anomalia di una stagione come questa costringe gli atleti ad un vero tour de force e sarà importante capire se cinque giorni sono bastati per recuperare acciacchi e condizione.

In Prima Divisione è già caccia agli Arona 65ers, anche se nessun team è riuscito nell’impresa di tornare a casa a punteggio pieno dopo la prima giornata. Saranno 23 gli incontri in totale del weekend, tutti ospitati a Marina di Ravenna, sede unica scelta da Liff e Fidaf per l’intero campionato. Il meteo promette temperature fresche e anche qualche goccia di pioggia domenica, ma lo speciale termometro degli appassionati prevede...HOT GAMES!

Prevista la diretta streaming sulla pagina FB di Fidaf TV delle partite che si giocheranno sul Campo 1.

In Seconda Divisione, esordio del Girone C, con il Bowl di Palermo e 7 team in campo (4 di Palermo!). Due le formazioni anche per Catania, con gli Elephants che ripartono dalla Seconda Divisione malgrado la promozione in Prima ottenuta sul campo la scorsa stagione. Lockdown, difficoltà di ripresa degli allenamenti e distanza da Marina di Ravenna hanno convinto i siciliani a non forzare la mano, ma siamo certi che l’appuntamento sia solo rimandato! Li affiancheranno i Liotri, squadra mista composta da nuovi tesserati e Pink Elephants, la formazione femminile del team, in attesa dell’inizio del Campionato senior femminile. A difendere i colori di Messina ci penseranno i Caribdes, pronti a dare battaglia per migliorare score e classifica dello scorso anno.

La Seconda Divisione giocherà anche a Reggio Emilia e Centurano (Girone B), Torino (Girone A).

