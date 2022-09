FIDAF. I risultati di un weekend…particolare! (Foto)

Sotto il fuoco incrociato di ordinanze regionali e minacciose anticipazioni sul nuovo DPCM, poi emesso ieri sera, tutte le squadre Fidaf impegnate nell’attività agonistica nazionale sono riuscite a portare a termine, in un modo o nell’altro, le proprie partite. Ecco i risultati.

E’ stato un weekend…faticoso. Le preoccupazioni legate alle notizie correlate all’emergenza sanitaria, unite alle varie ordinanze regionali (alcune emanate nella tarda serata di venerdì) e alla necessità di fare immediata chiarezza al fine di garantire il corretto svolgimento delle partite hanno tenuto banco almeno fino a sabato pomeriggio, quando poi, finalmente, la scena se la sono ripresa i nostri ragazzi! Al netto del rinvio di Vipers vs Hurricanes, deciso sabato mattina, e della mancata disputa di Seamen vs Saints (entrambe partite del Campionato U20 tackle) per numero insufficiente di atleti in campo della squadra ospite, la seconda giornata dei Campionati nazionali giovanili è stata portata a termine con successo e con il solito, bellissimo ed elevato tasso agonistico.

Nel Campionato U17, va ai Seamen il derby di Milano che, di fatto, chiudono la pratica già a metà partita, con le squadre al riposo sul 32 a 0 e il gioco aereo ben diretto dal giovane QB Zerbo nuovamente sugli scudi. Nella ripresa, i Rhinos provano a rimontare e con un efficace running game (20 i punti segnati su corsa da De Girolamo, autore anche di un TD pass) e ribaltano gli equilibri mettendo a segno un 26 a 14 che, se non modifica il risultato finale, rende però meno amaro questo primo derby.

Bello e combattuto il match tra Warriors e Aquile (o “Duchi” come vengono chiamati gli atleti delle formazioni giovanili estense), con il risultato che si sblocca solo nella seconda metà dell’incontro, dopo che le due formazioni avevano giocato pressoché alla pari. Alla fine ha prevalso la concretezza in attacco di Ferrara, che è riuscita ad avere la meglio sulla coriacea difesa messa in campo dai giovani Warriors.

A Reggio Emilia, prima vittoria stagionale dei Guelfi, che piegano la resistenza degli Hogs per 44 a 36 dopo una vera e propria battaglia a colpi di big play e continui turnover. Sugli scudi il giovane QB fiorentino, Cosimo Morganti, all’esordio assoluto in questo ruolo e autore di diverse azioni personali di gran pregio, soprattutto palla in mano, che hanno garantito all’attacco guelfo importanti guadagni e consentito alla squadra ospite di portare a casa i primi 3 punti di stagione.

Prima, netta vittoria anche gli Skorpions, vice-campioni d’Italia di categoria, contro gli HVM Lions. Dopo i primi due quarti di gioco in cui le squadre si sono sostanzialmente studiate, i varesini sono saliti decisamente in cattedra nel terzo periodo, varcando per ben 3 volte la endzone avversaria e piegando, di fatto, gambe e morale ai bergamaschi. 36 a 0 il risultato finale e ampi margini di miglioramento per entrambe le parti.

Campionato U20 decisamente problematico, con 3 partite posticipate nel rispetto dei Protocolli anti Covid e un match non disputato. Partiamo dalle uniche due partite giocate, dunque, con i Rhinos che schiacciano i Redskins per 56 a 0, non lasciando scampo agli avversari e proponendosi, all’esordio in campionato, come una delle squadre più “attrezzate” per puntare ai piani alti della classifica.

Weekend perfetto per i Duchi Ferrara, che vincono anche in questa categoria, infliggendo al contempo la seconda sconfitta consecutiva, seppur di misura, ai Dolphins che cedono però solo nell’ultimo quarto di gioco, dopo aver condotto a lungo l’incontro.

Non si è giocato a Milano, dove i Seamen Campioni d’Italia attendevano con ansia il debutto stagionale. I Saints Padova sono arrivati al Vigorelli in numero non adeguato alla disputa dell’incontro e, in attesa della decisione del giudice sportivo (probabile vittoria a tavolino per i milanesi) hanno comunque onorato il campo dando vita ad un allenamento congiunto con i Seamen, anche in vista della prossima settimana, quando il match dovrebbe svolgersi, da calendario, a campi invertiti.

Questi i risultati:

CAMPIONATO U17

Rhinos Milano vs Seamen Milano 26-46

Warriors Bologna vs Aquile Ferrara 12-26

Hogs Reggio Emilia vs Guelfi Firenze 36-44

Skorpions Varese vs HVM Lions Bergamo 36-0

CAMPIONATO U20

Rhinos Milano vs Redskins Verona 56-0

Aquile Ferrara vs Dolphins Ancona 20-10

Risultati e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: Giulio Busi