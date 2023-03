FILT CGIL E UGL Autoferro ringraziano l'amministrazione comunale per la stabilizzazione di 69 lavoratori dell'AMC

Il coordinatore area vasta della FILT C.G.I.L. Mario Marchio e il segretario U.G.L. Autoferro Walter Cavallaro, in seguito all’approvazione della delibera di consiglio comunale del 23.02.2023 sulla trasformazione di 69 lavoratori dell’AMC spa da part-time a full-time, dichiarano:

“Ci sentiamo di affermare che è finito un calvario durato ben 16 anni, in cui ci sono stati più step di contratto fino a quello finale che ci ha visto sempre in prima linea a combattere per i lavoratori. Doveroso ringraziare il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, l’Amministrazione tutta, i Consiglieri di maggioranza ed opposizione e il management AMC, per essere stati sensibili al problema dei lavoratori AMC e della città, perché è sull’efficienza del servizio che si ripercuote questo grande e atteso traguardo raggiunto. Siamo certi che ci sia ancora molto da lavorare sulla causa AMC, ma garantiamo di farci trovare sempre a disposizione per un confronto leale e costruttivo per il bene dei lavoratori della città e per il futuro del trasporto pubblico del capoluogo di Regione”.