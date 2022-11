Finanziato al Comune di Marcellinara il progetto per gli investimenti nella viabilità rurale. Con il Programma di sviluppo rurale della Regione Calabria 120mila euro per la sistemazione della strada rurale Frossiniti





Sono 120mila euro le risorse ottenute dal Comune di Marcellinara nell’ambito della misura del Programma di sviluppo rurale della Regione Calabria relativa agli investimenti per il miglioramento della viabilità rurale.

Nei giorni scorsi, infatti, il Comune del Centro dell’Istmo ha confermato la domanda di sostegno, inclusa nel decreto del Dipartimento regionale Agricoltura, che ammette a finanziamento 78 enti, tra cui Marcellinara appunto, che non erano ancora stati destinatari di contributi nell’ambito della stessa misura rivolta alle infrastrutture rurali.

L’intervento previsto riguarda la strada rurale in Località Frossiniti, che sarà così definitivamente sistemata e migliorata per favorirne l’uso in sicurezza alle attività agricole esistenti. La strada interpoderale, inoltre, acquista valore, nell’ambito territoriale di riferimento, perché potrà essere usata quale viabilità alternativa per il collegamento con l’area che si affaccia sul Corace.

“Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro di programmazione attento e costante – ha dichiarato soddisfatto il Sindaco Vittorio Scerbo. La tenacia che contraddistingue la nostra azione amministrativa – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – ha permesso ora di raggiungere quest’ulteriore risultato, a dimostrazione della valorizzazione della vocazione rurale del nostro territorio. Abbiamo visto che cresce l’attrattività agricola con nuove aziende o la ripresa di attività, a conduzione familiari, già esistenti. L’agricoltura e la filiera che ne deriva rappresentano una risorsa importante per tutta l’area dell’Istmo di Marcellinara e su questo bisognerà favorire futuri investimenti e sostegni economici. Stiamo intercettando importanti finanziamenti – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – e questo va a beneficio di tutta la comunità che avrà ulteriori occasioni di crescita. A breve, esporremo un report dettagliato sulle risorse intercettate in questo 2022, che ci pongono nella condizione di poter dare una svolta positiva alla nostra Marcellinara”.

Nell’ambito del PSR Calabria, nei prossimi giorni, il Comune di Marcellinara presenterà anche la conclusione dell’intervento destinato alla crescita digitale, che ha puntato all’implementazione delle reti infrastrutturali e ai servizi di telecomunicazione per dare competitività al territorio, attraverso rete wi-fi, con connessione a banda larga, e applicativo software WebGis per gestire la cartografia numerica.