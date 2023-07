Fiorita: prende forma il percorso verso la “Grande Catanzaro” I dettagli

Fiorita: prende forma il percorso verso la “Grande Catanzaro”- mercoledi 14 giugno incontro tecnico con i sindaci della provincia e gli esperti del progetto italiae

CATANZARO, 12 GIUG. - "Inizia a prendere corpo il percorso di costruzione verso la “Grande Catanzaro”. Mercoledì 14 giugno prossimo, alle ore 16, nella Biblioteca comunale “De Nobili”, si terrà un primo incontro formativo, rivolto ai Sindaci della provincia coinvolti, per avviare una fase concreta di dialogo e di concertazione mirata a dare vita ad un nuovo modello di associazionismo intercomunale. Il Capoluogo di Regione vuole porsi come soggetto promotore e propulsivo di questo processo, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e della vita degli abitanti di un ampio territorio, con progetti di ampio respiro nel campo della trasportistica, dei cicli delle acque e dei rifiuti, dell’istruzione, della cultura e del turismo, partendo da quanto già in itinere, a livello provinciale, con gli Ambiti Territoriali Ottimali. Una sfida che, se ben interpretata, potrà contestualmente giocare un ruolo decisivo anche per rafforzare la capacità rappresentativa dell’intero territorio e la sua dimensione politica e amministrativa nel contesto regionale.

Un percorso che ho inteso avviare avvalendoci del più alto supporto specialistico. Per l’organizzazione della riunione tecnica di mercoledì, l’Anci ha garantito la propria collaborazione, tramite le sue strutture nazionali e le rappresentanze regionali. Catanzaro ospiterà il team di esperti del progetto ITALIAE - promosso dal Dipartimento degli Affari Regionali e delle Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - che ha già sperimentato con successo percorsi mirati alla nascita di Unioni di Comuni. Sarà l’occasione per entrare nel vivo di una materia complessa, quanto mai attuale e necessaria, partendo da modelli concreti che possono rappresentare un riferimento per la “Grande Catanzaro”.