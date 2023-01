Fish Calabria, parte il progetto "Inform@bility"

Il nuovo anno è iniziato sotto una buona stella per FISH Calabria che già dai primi mesi del 2023, fino all’inizio del 2024, potrà realizzare il progetto INFORM@BILITY avvalendosi delle risorse stanziate ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore.

Le attività che l’associazione realizzerà in questo lasso di tempo verteranno su quattro pilastri quali informazione, formazione, sensibilizzazione e consulenza.

In merito all’informazione, FISH Calabria intende creare un data base accessibile dal proprio sito www.fishcalabria.org nel quale raccogliere leggi, bandi e misure regionali utili a persone con disabilità e ai loro familiari. L’intento è quello di realizzare una documentazione immediatamente fruibile a partire dalla quale gli interessati possano muoversi con maggiore consapevolezza nel campo dei propri diritti.

Le persone con disabilità, i loro familiari, ma anche enti pubblici e del terzo settore saranno inoltre destinatari degli eventi formativi che arricchiranno il progetto Inform@bility. L’idea è infatti quella di produrre dieci pillole formative di un’ora ciascuna da diffondere in rete. Le pillole risponderanno alle esigenze di leggerezza, concretezza ed esaustività che si richiede ai prodotti di formazione digitale. Il canale scelto potrebbe inoltre consentire la co-progettazione tra tutti gli attori coinvolti e la realizzazione di azioni territoriali che interpretino in maniera corretta la Convenzione Internazionale e la Legge Delega delle persone con disabilità. L’offerta formativa di FISH Calabria non si fermerà qui: il 2023 sarà infatti caratterizzato da incontri ed esperienze mirate ad alimentare quella formazione continua che è necessaria per chi vive e per chi opera in questo ambito.

Il terzo pilastro del progetto Inform@bility è la sensibilizzazione. Si tratta di una componente essenziale del lavoro di FISH Calabria. Il focus delle attività sarà una campagna regionale a favore della deistituzionalizzazione elaborando progetti personalizzati, vita indipendente e dopo di noi, con proposte alternative dell’abitare. A tal proposito, si illustreranno anche casi studio di abitazioni sperimentate e non diffuse da ottimizzare al fine di renderle buone pratiche riproducibili.

Per concludere, la consulenza sarà l’anello che terrà congiunti i punti precedenti: FISH Calabria infatti progetta di ampliare le risposte volte a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità facendo rete, informando e soprattutto vigilando sulla corretta applicazione di tutte le misure applicate in materia di disabilità.

Il progetto Inform@bility è quindi il miglior augurio che FISH Calabria possa fare a quanti da sempre ne seguono i lavori e ne condividono intenti e obiettivi.