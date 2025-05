Fisioterapia respiratoria: intelligenza artificiale e nuove cure

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Migliorare la qualità di vita dei pazienti con patologie polmonari croniche. L’Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto organizza il congresso “Update in Fisioterapia Respiratoria”, che si terrà sabato 10 maggio dalle ore 8:30 alle 13:30 presso l’Aula didattica Universo Salute, Opera Don Uva, in via G.Bovio n.78 a Bisceglie (BT). Un’occasione per i professionisti per scoprire le ultime frontiere della riabilitazione respiratoria, con un focus sulle innovazioni tecnologiche, i trattamenti all’avanguardia e le nuove linee guida che stanno rivoluzionando il settore.

Fisioterapisti, medici e specialisti si incontreranno per un evento che promette di essere tanto stimolante quanto formativo. Il congresso affronterà temi cruciali come l’evoluzione della figura del Fisioterapista respiratorio, il ruolo crescente della telemedicina e l'uso di tecnologie emergenti, come la terapia TPEP: una modalità per migliorare la ventilazione polmonare. Si alterneranno prestigiosi interventi, curati da esperti provenienti da diversi settori tra cui pneumologia, cardiologia, radiologia e naturalmente fisioterapia. Il programma è strutturato per offrire aggiornamenti scientifici sulle più recenti tecniche e metodologie riabilitative, nonché per esplorare l’impatto delle nuove tecnologie sul trattamento delle malattie respiratorie. Tra gli argomenti, si parlerà dell’evoluzione del percorso terapeutico del paziente respiratorio e di intelligenza artificiale, con le applicazioni di questa tecnologia per ottimizzare i percorsi riabilitativi.



L'evento offrirà anche una sessione speciale dedicata al networking e al confronto tra i professionisti del settore. «In un contesto in continua evoluzione, questo congresso rappresenta un’occasione di grande rilievo per rafforzare le competenze in un ambito così delicato come la fisioterapia respiratoria – commenta la Dr.ssa Gialia Berloco, presidente dell’OFI Bari-BAT-Taranto – l’obiettivo è favorire la condivisione di esperienze e conoscenze da mettere a servizio dei nostri pazienti».

L’evento è gratuito per i fisioterapisti iscritti all’Ordine, con iscrizioni confermate fino all'esaurimento dei posti disponibili. I primi 100 in ordine cronologico di prenotazione, che avranno superato il test finale online, potranno ricevere i crediti ECM. Per partecipare, cliccare su www.eventiassriforma.it/Home/NewCoursePage/update-in-fisioterapia-respiratoria