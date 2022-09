Flag & Tackle: chi gioca questo weekend

Calendario ridotto, ma si scenderà in campo anche questo weekend, sia per i Campionati giovanili tackle che per quelli senior Flag, dove in programma c’è il recupero dell’ultima giornata di Seconda Divisione (Girone B).

Tanti i rinvii precauzionali, nel rispetto dei protocolli Fidaf, ma si riuscirà a scendere in campo sia nel tackle che nel flag il prossimo weekend. Partendo dai Campionati giovanili, quattro le partite in programma in U17, con l’esordio in trasferta a Bergamo dei Giants Bolzano. Prima sfida “di vertice” nel Girone B, con gli Skorpions Varese che ricevono in casa i Daemons Cernusco dopo le rispettive importanti vittorie ottenute contro i Lions. Nel Girone C, Guelfi Firenze e Aquile Ferrara viaggiano per ora appaiati in testa alla classifica, ma Warriors Bologna e Hogs Reggio Emilia sono pronti a sbarrare loro la strada domenica: chi riuscirà a mantenere il primato?

In U20, una sola partita in programma, con la riproposta (ma a campi invertiti) del match tra Saints Padova e Seamen Milano, non disputato per irregolarità del roster padovano la scorsa settimana. Riusciranno i Campioni d’Italia finalmente ad esordire??

Saltata oggi anche la sfida tra Hurricanes Vicenza e Barracudas Venezia, che verrà ricandelarizzata a breve.

Si recuperano nel weekend i bowl di Trento e Roma, validi ai fini della classifica del Campionato di Seconda Divisione di Flag Football. Ritroveremo impegnati sul campo, dunque, Thunders Trento, Hogs Reggio Emilia, Angels Pesaro, 82’ers Napoli, Bandits Caserta e Hunters Roma (Girone B), a caccia degli ultimi biglietti utili per le finali di Marina di Ravenna del prossimo 31 ottobre/1 novembre.

Questo il programma:

CAMPIONATO U17

Domenica, 25 ottobre

HVM Lions Bergamo vs Giants Bolzano h. 13.00

Aquile Ferrara vs Hogs Reggio Emilia h. 14.00

Guelfi Firenze vs Warriors Bologna h. 14.30

Skorpions Varese vs Daemons Cernusco h. 14.30

CAMPIONATO U20

Saints Padova vs Seamen Milano h. 14.30

Risultati LIVE sulla web app federale Gameday: https://gameday.fidaf.org/GameDay.aspx

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Flag Football

Girone B – Trento (Domenica 25 ottobre)

Thunders Trento vs Hogs Reggio Emilia h. 12.00

Angels Pesaro vs Hogs Reggio Emilia h. 13.10

Thunders Trento vs Angels Pesaro h. 14.20

Girone B – Roma (Domenica 25 ottobre)

Bandits Caserta vs 82’ers Napoli h. 11.00

Hunters Roma vs 82’ers Napoli h. 12.20

Hunters Roma vs Bandits Caserta h. 13.40

Indirizzi campi, risultati e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: B. Russo