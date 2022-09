Folla oceanica a Teheran per i funerali di Soleimani chiede vendetta

Folla a Teheran per i funerali di Soleimani chiede vendetta. Usa: rappresaglia se Iran attacca. Leader Ue: rispettare patti

TEHERAN 6 GEN - Una nuova marea umana si è riversata in Iran, stavolta a Teheran, per il corteo funebre in memoria del generale Qassem Soleimani, dopo quella di ieri Ahvaz. La folla chiede di vendicare la morte del generale, ma Trump ribadisce che se l'Iran attaccherà gli Usa ci sarà una "grave rappresaglia" e mette in guardia anche Bagdad: "Se le truppe Usa saranno costrette a lasciare l'Iraq, le sanzioni saranno enormi".



I leader di Germania, Francia e Gran Bretagna chiedono all'Iran di tornare ad applicare l'accordo sul nucleare del 2015, contro Baghdad. In Kenya, tre americani uccisi durante un attacco di miliziani jihadisti di al Shabaab.