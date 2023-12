Folle notte a Frosinone: colpi di pistola nel cuore della Città Storica. Panico e gente in fuga alla ricerca di un riparo questa sera nel centro storico di Frosinone, affollato grazie alle iniziative per rivitalizzare l'area messe in atto dal Comune.

Il panico è scattato poco prima delle 22.30 quando sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un'autovettura nella zona dell'Arco Campagiorni.

Alcuni testimoni riferiscono di avere sentito una decina di spari. Sul posto sta operando la Polizia di Stato. Gli uomini del questore Domenico Condello hanno recuperato almeno due bossoli. Stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l'accaduto: chi ha assistito alla scena riferisce di diversi colpi esplosi verso un'auto che poi si è allontanata a tutta velocità.

Chi ha sparato, una persona secondo alcune versioni e almeno due secondo altre, si è allontanato a piedi verso il centro storico. (Ansa) (immagine archivio)