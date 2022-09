Fondi pubblici, dal 2018 scoperte frodi per 15,5 mld euro. Gdf per contrastare assalto a Pnrr

ROMA, 29 SET - Tra il 2018 e l'agosto di quest'anno sono stati accertati dalla Guardia di Finanza e dalla Corte dei Conti frodi ai fondi pubblici (statali ed europei) per 15,5 miliardi di euro. I danni erariali sono stati contestati a 19.412 persone tra dipendenti della Pubblica amministrazione, politici ed imprenditori. Il dato è stato pubblicato sul Sole 24 ore di oggi.



Ora il faro è puntato sui fondi del Recovery plan. "Nel complesso - spiega il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana - si tratterà di mettere in campo un efficace sistema di prevenzione prima che di repressione". I numeri indicano un trend in ascesa delle frodi ai fondi pubblici, con danni erariali che sono lievitati ad oltre 6 miliardi di euro nel 2020, in piena emergenza Covid ed ammontano a 2,1 miliardi nei primi 8 mesi del 2021.



Le Fiamme Gialle hanno messo a punto un piano di contrasto che, si legge sempre sul quotidiano economico, si articolerà su due step: da una parte la cooperazione con le amministrazioni che dovranno gestire i fondi, dall'altra un'attività di intelligence più incisiva e sempre nell'ottica della prevenzione. "E' previsto, spiega il generale Zafarana, che "le amministrazioni chiamate al governo del Piano stipulino protocolli d'intesa con la Guardia di finanza".