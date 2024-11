For Future Makers: Talenti Calabresi per il Futuro Digitale

For Future Makers: il contest per scoprire e premiare i talenti calabresi

Un'occasione unica per i giovani calabresi di cogliere le opportunità del mondo digitale, premiando il talento e l’impegno e aprendo la strada a idee innovative e imprenditoriali.

CATANZARO, 5 NOVEMBRE 2024 – Con oltre 450 studenti delle scuole superiori della Calabria presenti, l'evento 4FM: For Future Makers ha preso il via presso il Teatro Comunale di Catanzaro. L'iniziativa, ideata da Marco Panella e promossa da IFM Academy azienda catanzarese creata da Antonia ed Ilaria Abramo, rappresenta un’occasione concreta per scoprire e valorizzare i giovani talenti digitali del territorio e per aiutare i ragazzi a sviluppare competenze e ambizioni restando in Calabria, senza la necessità di emigrare.

4FM nasce con l’aspirazione di dimostrare che una carriera nel digitale è possibile anche in Calabria, terra che rappresenta una “pagina bianca” in cui i giovani possono tracciare nuovi percorsi e fare la differenza. Con il supporto di aziende e istituzioni, 4FM offre ai giovani un percorso articolato in più fasi: dal Contest Day, che si è svolto oggi, al Bootcamp primaverile, passando per l'Insight Tour nelle aziende del territorio, fino all'Hackathon finale. Ogni tappa è pensata per fornire competenze concrete e per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, valorizzando il talento locale e contribuendo allo sviluppo del territorio.

Formazione, imprenditorialità e crescita personale

- Contest Day (4 novembre): una giornata di lancio per i giovani talenti, chiamati a mettere alla prova le loro capacità di problem-solving su sfide reali.

- Bootcamp primaverile: un’esperienza di formazione intensiva con professionisti e imprenditori, pensata per sviluppare le idee in progetti concreti e stimolare un percorso imprenditoriale autentico.

- Insight Tour: un’opportunità per conoscere le aziende innovative del territorio, approfondendo le dinamiche aziendali e le competenze necessarie per il mondo del lavoro.

- Hackathon finale: una competizione creativa che vede i finalisti presentare le proprie idee a una giuria di esperti, con premi che possono offrire una vera e propria porta d'ingresso al mondo professionale.

Gli interventi di apertura: formare le menti del futuro

L’evento ha ospitato interventi di personalità di spicco, tra cui Antonia Abramo, che ha condiviso l’ispirazione dietro l’iniziativa e l’obiettivo di stimolare il pensiero critico e l’autoconsapevolezza nei giovani. "L’amore per la nostra terra e la rabbia nel vedere tanti giovani partire sono stati la scintilla per creare 4FM. Vogliamo che i ragazzi inizino a porsi domande, a guardare al futuro con spirito critico, e se riusciremo a ispirarne anche solo uno, ne sarà valsa la pena." Abramo ha poi sottolineato l’importanza delle competenze trasversali, come il pensiero critico, la capacità di adattamento, la creatività, la leadership ponendo un particolare focus anche sulle competenze digitali, indispensabili per affrontare le sfide del futuro. "Ognuno di noi dovrebbe seguire la propria voce interiore e da quella partire per trovare la propria strada. A volte però è difficile individuare il proprio talento, il proprio potenziale. E’ per questo che abbiamo previsto, nel percorso, anche sessioni di carrier mentoring. Per quanto mi riguarda, il consiglio è chiaro: puntare tutto sulle competenze digitali. Anche se avete solo una piccola scintilla per questi temi, investiteci tutte le energie, perché potreste correre il rischio di fare la differenza ed andare lontano."

L’importanza dell’intelligenza artificiale per il futuro della Calabria

Un contributo fondamentale è stato dato dal Prof. Gianluigi Greco, Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria e Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, che ha condiviso la sua visione sul potenziale dell’intelligenza artificiale per creare nuove opportunità e aprire i giovani al mondo dell'innovazione.

Premi per i giovani talenti calabresi

Alla fine del percorso, i giovani più meritevoli saranno premiati con esperienze e riconoscimenti di alto valore:

- Miglior Talento Digital: voucher di €3.000 per corsi professionalizzanti di IFM Academy, destinato al finalista che si è distinto per la soluzione ICT più innovativa.

- Migliore Idea Imprenditoriale: voucher di €5.000 per un percorso di mentoring dedicato allo sviluppo di un business plan certificato, offerto da Creazione Impresa, per il partecipante che ha proposto la migliore idea sostenibile.

- Vincitore dell'edizione 2024 di 4FM: viaggio di due settimane a San Francisco con partecipazione esclusiva allo Startup Bootcamp di Innovit, per scoprire il mondo delle startup e dell’innovazione mondiale.

Un impegno concreto delle aziende locali e delle istituzioni

Decisivi sono stati il sostegno di imprese visionarie calabresi ed il patrocinio delle istituzioni regionali, grazie ai quali 4FM offre ai ragazzi esperienze di altissimo valore senza alcun costo per i partecipanti. L’obiettivo è creare una comunità di giovani capaci di contribuire alla crescita della Calabria, innovando e credendo nel proprio territorio.

All’evento sono intervenute anche figure istituzionali tra cui il Vicepresidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo, il Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara e l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Catanzaro Vincenzo Costantino fornendo il loro prezioso supporto e dimostrando un impegno reale nel promuovere un futuro professionale in Calabria.

4FM è una chiamata per i giovani calabresi a diventare protagonisti del cambiamento, costruendo un futuro che inizia qui, a Catanzaro.