Forte terremoto in Croazia, scossa avvertita nelle Marche

Forte terremoto in Croazia, scossa avvertita anche in Italia: paura nelle Marche

11 FEBBRAIO 2025 – Una forte scossa di terremoto ha colpito la Croazia nel tardo pomeriggio di oggi, 11 febbraio, alle 18:39, con una magnitudo preliminare compresa tra 5.0 e 5.3. Il sisma, avvertito distintamente in diverse zone della Croazia, ha avuto ripercussioni anche in Italia, in particolare lungo la costa adriatica e nelle Marche, dove ad Ancona si sono registrate forti vibrazioni.

Epicentro e prime valutazioni

Secondo i dati diffusi dai principali istituti di geofisica, l’epicentro del terremoto è stato localizzato nella zona centrale della Croazia. Al momento, non risultano danni significativi a persone o strutture, ma la popolazione ha vissuto momenti di apprensione, soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro.

Anche in Italia, in particolare nelle Marche, molte persone hanno segnalato di aver percepito il sisma. "Abbiamo sentito il pavimento vibrare per alcuni secondi, è stato spaventoso", racconta un residente di Ancona. In alcuni casi, gli abitanti sono scesi in strada temendo nuove scosse.

Il rischio sismico in Croazia e Italia

La Croazia è un’area ad elevata sismicità, già colpita in passato da terremoti significativi. Nel dicembre 2020, un sisma di magnitudo 6.4 devastò la città di Petrinja, causando vittime e ingenti danni. Anche l’Italia, in particolare la fascia adriatica, risente di queste scosse a causa della vicinanza tra le due nazioni e della conformazione geologica dell’area.

Monitoraggio in corso

Le autorità croate e italiane stanno monitorando la situazione per verificare eventuali danni e l’eventuale rischio di repliche sismiche. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sta raccogliendo dati per comprendere meglio la dinamica dell’evento e fornire aggiornamenti alla popolazione.

Cosa fare in caso di terremoto

Di fronte a eventi sismici, è fondamentale seguire alcune regole di sicurezza:

Durante la scossa, cercare riparo sotto un tavolo o vicino a un muro portante.

Non usare ascensori e evitare di uscire durante il sisma.

Dopo la scossa, verificare la presenza di crepe o danni strutturali e seguire le comunicazioni ufficiali delle autorità.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su eventuali repliche o conseguenze del terremoto.