Francesco Cuteri nel Consiglio per il Patrimonio Immateriale: prestigio per Pentone

Francesco Cuteri nel Consiglio dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale: orgoglio per la comunità di Pentone

PENTONE – Un importante riconoscimento arriva dal Ministero della Cultura: l’archeologo e docente Francesco Cuteri è stato nominato componente del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, un incarico di prestigio a livello nazionale che valorizza non solo il suo percorso professionale, ma anche le radici culturali del nostro territorio.

Cuteri, che insegna Beni Culturali e Ambientali presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, è conosciuto e stimato per la sua costante attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale calabrese. La sua nomina rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità di Pentone, suo paese d’origine, che guarda con orgoglio a un concittadino capace di affermarsi nel panorama accademico e culturale nazionale.

A sottolineare la portata del riconoscimento è anche il sindaco di Pentone, Vincenzo Marino, che ha espresso pubblicamente la propria soddisfazione:

«Questa nomina è motivo di vanto per tutta la nostra comunità. Francesco Cuteri è un esempio di impegno, competenza e amore per la cultura. È un ambasciatore dei valori e delle tradizioni di Pentone: siamo fieri che possa rappresentarci in un organismo così autorevole».

Prima ancora che docente e archeologo, Francesco Cuteri è un uomo profondamente legato alla sua terra e ai valori che essa esprime. Per questo motivo, la comunità pentonese si stringe attorno a lui con sincera stima e felicitazioni, riconoscendo in questo traguardo un segnale positivo per il futuro del patrimonio immateriale, spesso trascurato ma essenziale per preservare l’identità culturale di un popolo.

Il nuovo incarico al Ministero rappresenta non solo una sfida personale ma anche un’opportunità per portare nel cuore delle istituzioni culturali italiane l’anima di Pentone, fatta di tradizioni vive, memoria condivisa e profondo senso di appartenenza.

