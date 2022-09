Regionali. Dichiarazioni del sindaco Francesco Severino: No a candidati esterni!

Francesco Severino: Uniti per un progetto reale per la Calabria. No a candidati esterni!

SANTA CATERINA DELLO IONIO, 14 GEN - In qualità di sindaco del Partito Democratico a Santa Caterina dello Ionio e membro della Segreteria Provinciale PD di Catanzaro come Responsabile dell’Organizzazione, nonché militante di sinistra sempre dalla stessa parte da oltre 40 anni, sento la necessità di dover ringraziare il mio Partito politico perché più volte, da assessore a Santa Caterina dello Ionio e alla Comunità Montana, da consigliere comunale a Soverato e alla Provincia di Catanzaro e infine sindaco della mia comunità, ha riposto in me la sua fiducia.

In vista delle prossime elezioni regionali sono davvero fuori luogo ed eticamente riprovevoli i comportamenti di alcuni dirigenti, anche del PD che, nel corso della loro storia politica, hanno rivestito ruoli e funzioni importanti beneficiando di incarichi e prebende, e che oggi si fanno attrarre dalle sirene populiste di Tansi e di De Magistris, che già si muove da candidato a Presidente della Regione Calabria, alla ricerca di uno spazio politico e istituzionale. Quest’ultimo, infatti, a primavera cesserà di fare il sindaco e, quindi, perdendo lo strapuntino sul quale si è poggiato da dieci anni, sta cercando di trovarne un altro in Calabria, che non è la sua Regione e dove ha operato da sostituto procuratore.

I calabresi non possono sostenere candidati esterni alla nostra realtà ed espressione di una impostazione populista e giustizialista.

L’appello che voglio lanciare, pertanto, agli amici e compagni di tutta la Regione e specialmente ai miei concittadini, è quello di sostenere la coalizione del centrosinistra che dovrà essere in grado di costruire un progetto realmente riformista, aperto, unito e inclusivo per battere una destra sempre più aggressiva e sovranista.

Francesco Severino