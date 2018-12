Francia: bambino vivo dopo 40 minuti sotto valanga, "un miracolo"

GRENOBLE (FRANCIA), 27 DICEMBRE - Un ragazzino di 12 anni e' stato ritrovato vivo, dopo essere stato sepolto per 40 minuti sotto una valanga di neve nelle Alpi francesi, mentre sciava con i genitori. La famiglia aveva appena intrapreso un fuori pista nella zona sciistica di La Plagne, nel Sud-Est della Francia, quando il bambino e' stato investito da una valanga. I soccorsi hanno parlato di un "miracolo": le possibilita' di sopravvivenza sotto la neve, in questi casi, sono di appena 15 minuti. A trovare il bambino e' stato un cane poliziotto, portato dalla vicina Courchevel. Il piccolo ha riportato una frattura alla gamba ed e' stato ricoverato in ospedale a Grenoble.