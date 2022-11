G20 Bali, Meloni a vertice Nato-G7. Oggi conferenza stampa e incontro con Xi Jinping. 

Il presidente del Consiglio "manifesta fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto in Polonia", riferisce Palazzo Chigi, ed "esprime solidarietà al Governo e al popolo polacco".

Niente accordo finale nel G20 sull'Ucraina ma nel comunicato finale si legge che "la gran parte dei membri condanna fermamente la guerra in Ucraina". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Indonesia per il G20, si è riunita nelle scorse ore con gli Alleati Nato ed europei per verificare quanto accaduto in Polonia e valutare i prossimi passi.

Si tratta, spiega una nota di Palazzo Chigi, di un'ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze della ingiustificata aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Meloni "manifesta fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto in Polonia", riferisce Palazzo Chigi, ed "esprime solidarietà al Governo e al popolo polacco", espressa anche in una telefonata al presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki. Ieri la premier per un'ora a colloquio con Biden per ribadire la solidità dell'Alleanza atlantica, poi un incontro con Erdogan su terrorismo e migranti.