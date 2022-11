G20 Meloni con alleati Nato e Ue per valutare passi. 'Fortissima apprensione e solidarietà', telefonata a Morawiecki

ROMA, 16 NOV - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Indonesia per il G20, si sta riunendo in queste ore con gli Alleati Nato ed europei per verificare quanto accaduto e valutare i prossimi passi.

Si tratta, in ogni caso, spiega una nota di Palazzo Chigi, di un'ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze della ingiustificata aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

Meloni "manifesta fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto in Polonia",riferisce Palazzo Chigi, ed "esprime solidarietà al Governo e al popolo polacco", espressa anche in una telefonata al presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki. Ieri la premier per un'ora a colloquio con Biden per ribadire la solidità dell'Alleanza atlantica, poi un incontro con il turco Erdogan su terrorismo e migranti





Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del Vertice dei Paesi del G20 con il Presidente degli Stati Uniti Joseph R. Biden.

Il colloquio si è incentrato sulla solidità dell’alleanza transatlantica e sull’eccellente cooperazione per fare fronte alle sfide globali, dalla crescita economica alla sicurezza comune.

Al centro dell’attenzione il continuo sostegno all’Ucraina, la stabilità nel Mediterraneo e nell’Indo-pacifico e i rapporti con la Cina. Meloni e Biden hanno ribadito i profondi e duraturi legami tra le nostre Nazioni e il forte interesse a rafforzare ulteriormente il partenariato nei numerosi settori di interesse reciproco.