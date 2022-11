G20, Meloni sola capo di governo a Bali, dai bilaterali con Usa, Xi

Al tavolo del G20 4 donne su 41, Meloni sola capo di governo. Le altre von der Leyen (Ue), Georgieva (Fmi) Okonjo-Iweala (Wto)

È quasi tutto al maschile il G20 che si è aperto oggi a Bali sotto la presidenza dell'Indonesia.

Al tavolo nella sessione di apertura, secondo quanto riferito, siedono infatti 41 partecipanti e solo 4 donne: la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è l'unica a ricoprire l'incarico di capo di governo.



Le altre donne presenti sono la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il direttore generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva e dell'Organizzazione mondiale del commergio (Wto) Ngozi Okonjo-Iweala.

I bilaterali, da Xi a Modi

Al G20 di Bali l’Italia vuole dimostrare di poter assumere un ruolo centrale. Il vertice sarà quindi l’occasione per la presidente del Consiglio di affrontare i principali temi dell’agenda globale anche attraverso una serie di bilaterali già inseriti in agenda. In primis, quelli con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e con il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Poi ci saranno anche i colloqui con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, con il premier giapponese, Fumio Kishida, con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con il primo ministro indiano, Narendra Modi, e con il presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo. Insomma, un programma fitto di impegni, che potrebbe ulteriormente arricchirsi, visto che non sono esclusi scambi con altri leader internazionali a margine dei lavori del summit. “Questo viaggio - il succo del ragionamento fatto filtrare da Palazzo Chigi - smentisce i detrattori di Meloni e del governo”. Il programma della trasferta dimostra che “c’è grande attenzione verso l'Italia e non quell'isolamento che altrove si sta raccontando”. Insomma, la sintesi è che “tutti riconoscono all'Italia un ruolo fondamentale nello scacchiere internazionale”.

I temi del G20: guerra in Ucraina, sicurezza alimentare ed energetica, salute e digitale

Ma, si sa, il cuore dei ragionamenti che si faranno in questo vertice e che coinvolgeranno i leader mondiali riuniti in Indonesia sarà riservato alle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La guerra, che dura da quasi nove mesi, ha evidenziato tra le emergenze globali quelle, tra loro intrecciate, della sicurezza alimentare ed energetica. La presidenza indonesiana del G20 ha incorporato questi temi all’interno dei tre pilastri principali che orientano l’impostazione generale dell’agenda (architettura della salute globale, transizione energetica sostenibile, trasformazione digitale) e ha scelto come slogan ufficiale “Riprendersi insieme, riprendersi più forti”.

L’Italia – in qualità di presidenza G20 uscente (l’anno scorso il vertice presieduto da Mario Draghi alla Nuvola dell’Eur, a Roma) – pronuncerà i suoi interventi dopo la presidenza indonesiana. L’obiettivo del vertice del 15 e 16 novembre è fare dei passi in avanti sul tema della sicurezza alimentare, affrontando l’attuale crisi globale con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, per prevenire fame e carestie nei Paesi più vulnerabili e supportare il corretto funzionamento delle catene alimentari globali.

Si dovrà poi rafforzare la sicurezza energetica e perseguire gli impegni sul clima assunti nel precedente vertice di Roma del 2021, con la Cop27 di Sharm el-Sheikh in corso in Egitto. Altri ambiti su cui concentrarsi saranno l’adozione di misure volte a raggiungere la stabilità, la trasparenza e l’accessibilità dei mercati energetici.

Il programma dei lavori

Il programma del 17esimo vertice che riunisce i leader delle maggiori economie mondiali avrà inizio in mattinata con l’accoglienza dei leader da parte del presidente indonesiano, Joko Widodo, cui seguirà la prima sessione di lavoro (9.30-12.00, ora in Indonesia; in Italia tra le 02.30 e le 05.00), su sicurezza alimentare ed energia. Dopo il pranzo, la seconda sessione (14.00-15.30 ora in Indonesia; in Italia tra le 07.00 e le 8.30) sarà incentrata sul tema della salute globale. Nel pomeriggio avrà luogo anche la terza sessione, relativa alla trasformazione digitale. Sono previsti gli interventi della presidente del Consiglio nelle prime due sessioni di lavoro del vertice. (Ansa e Rainews) (immagine dal web)





