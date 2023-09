Gennaro Aiello, eroe dei vigili del fuoco di Catanzaro, lascia il suo coraggioso cammino dopo 35 anni di servizio. Video

Gennaro Aiello, eroe dei vigili del fuoco di Catanzaro, lascia il suo coraggioso cammino dopo 35 anni di servizio

Comando di Catanzaro. In pensione dopo 35 anni nei vigili del fuoco: il saluto dei colleghi al capo reparto esperto Gennaro Aiello.

Gennaro Aiello, capo reparto esperto, ha svolto l’ultimo turno di servizio ieri sera (lunedì 17 luglio), dopo 35 anni di servizio nei vigili del fuoco. Da oggi sarà in pensione per raggiunti limiti di età.

Nella serata di ieri, presso il distaccamento di Lamezia Terme i colleghi del Comando provinciale di Catanzaro lo hanno voluto salutare ed omaggiare con una piccola cerimonia di commiato accompagnata dal tradizionale suono delle sirene.

Nella sua carriera Gennaro ha prestato servizio a Catanzaro presso il distaccamento di Lamezia Terme in qualità di Vigile, successivamente in qualità di Capo Squadra ha prestato servizio presso il comando di Vibo Valentia per poi rientrare al comando di Catanzaro dove negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Capo Reparto Esperto e capo turno presso il distaccamento di Lamezia Terme dove ha trascorso numerosi anni della sua vita operativa indossando con professionalità e spirito di abnegazione la divisa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sino all'ultimo giorno.

Il CRE Gennaro Aiello ha inoltre partecipato, con la colonna mobile regionale, a numerose emergenze a livello regionale e nazionale.

Il personale tutto del Comando di Catanzaro augura sinceri auguri di un futuro prospero a lui e famiglia.