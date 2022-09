Calabria. Gestivano supermercato droga in casa, arrestati 4 fratelli. Leggi i dettegli

Gestivano supermercato droga in casa, arrestati 4 fratelli. Crotone, ordinanze cautelari eseguite dai carabinieri

CROTONE, 16 LUG - Quattro fratelli sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Crotone che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Romina Rizzo. Si tratta di Salvatore Torromino, 40 anni (già detenuto), Pasquale Torromino, 52 anni, Gianfranco Torromino 48 anni; ai domiciliari è stato posto Fabio Torromino, 45 anni.



Sono indagati, a vario titolo, di detenzione, cessione e vendita di sostanze stupefacenti ed evasione. Il provvedimento del gip si fonda su elementi raccolti nel corso di una indagine svolta, nei mesi di novembre e dicembre 2020, dalla Stazione Carabinieri di Crotone Principale, sotto la direzione del sostituto procuratore Ines Bellesi e coordinate del Procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia.



I quattro, secondo la ricostruzione fatta dai militari attraverso un monitoraggio video, gestivano quello che il gip definisce un "vero e proprio supermercato della droga" in un condominio ubicato nel quartiere "300 alloggi" di Crotone. I carabinieri hanno registrato più di un centinaio di episodi di cessione e vendita di cocaina ed eroina che avvenivano sul pianerottolo di casa da dove, attraverso una inferriata, passavano la droga ai loro clienti.



Uno dei quattro è anche accusato di evasione perché, trovandosi già in regime di arresti domiciliari, era uscito dal suo appartamento per parlare con un altro pregiudicato. Nel corso dell'attività, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente 65 grammi di eroina e 10 grammi di cocaina.