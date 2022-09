Ghedini, parole Graviano su Berlusconi totalmente false

ROMA, 14 FEB - "Anche quest'oggi dopo un'udienza in cui tutte le domande a Giuseppe Graviano sono state dedicate inspiegabilmente, dato che nulla hanno a che vedere con il capo di imputazione, ai suoi presunti e in realtà insussistenti rapporti con il presidente Berlusconi, si è potuto acclarare la totale e assoluta non veridicità del narrato". Lo afferma in una nota il legale di Berlusconi, l'avvocato Niccolò Ghedini, con riferimento al processo in corso a Reggio calabria.

"Ancora una volta - sottolinea - Graviano ha negato ogni responsabilità propria, ancorché gravato da molteplici sentenze passate in giudicato per gravissimi reati, tentando di accreditare la sussistenza di rapporti con il presidente Berlusconi che mai vi sono stati e che, non solo sono privi di riscontri, ma vi sono elementi di certezza che mai ve ne furono, né diretti, né indiretti, né tantomeno di natura patrimoniale.

L'unica cosa chiara ed evidente è il suo fortissimo risentimento contro il presidente Berlusconi per tutti i provvedimenti legislativi assunti per contrastare, finalmente in modo efficace, il fenomeno mafioso". "Ovviamente si valuteranno tutte le azioni giudiziarie del caso", conclude il legale.