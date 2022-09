Fidaf. Giaguari avanti tutta, Vipers buona la prima!

I Giaguari Torino si aggiudicano entrambi i match del weekend, i Vipers Modena travolgono i Barracudas nella partita che segna il loro esordio nel Campionato U20.

Weekend vincente per i Giaguari Torino, che vincono sia con la formazione U17 che con quella U20, seppur con modalità e “fatiche” diverse. Nel derby piemontese andato in scena allo stadio Primo Nebiolo di Torino, ad andare a segno per primi sono stati i Blitz, arrivati al campo in 10 ma decisi a vendere carissima la pelle. Un’indecisione della difesa torinese, e Finali mette a segno il primo TD di giornata con una corsa di 80 yard. Nel drive successivo, difesa di Balangero sugli scudi, intercetto e ovale restituito all’offense che, però, questa volta non riesce a finalizzare. Arriva nel secondo quarto la reazione dei Giaguari che, dopo un lungo drive, vanno a segno con un TD pass di Cantini su Naretti. La conversione da due punti ad opera di Cammareri porta Torino in vantaggio. La seconda segnatura giallo-nera arriva alla fine del terzo quarto di gioco, con un altro TD pass, da 30 yard, di Cantini su Ivasiuc. Questa volta la trasformazione non va a segno e i Blitz, mai domi, provano a riacciuffare la partita, varcando la endzone torinese con un bel passaggio di Bairo su De Bastiani. Anche in questo caso, tuttavia, la trasformazione non riesce e Balangero pagherà cari questi errori, perché l’incontro si chiude sul 14 a 12. Sconfitta sì, dunque, ma a testa altissima per i Blitz, e seconda vittoria consecutiva per i Giaguari, che raggiungono i Seamen in vetta alla classifica del Girone A. La prossima settimana (lock-down eventuali permettendo), spazio per un'immediata rivincita, con la ripetizione del derby, a campi invertiti.

Due gli incontri disputati in U20: partiamo da Modena, dove i Vipers sono finalmente riusciti ad esordire in Campionato, dopo una serie interminabile di rinvii dovuti all’emergenza Covid.

Ed è stato un esordio con i fiocchi, festeggiato con 56 punti inflitti all’avversario, i Barracudas Venezia, matricola del Campionato. Le vipere emiliane hanno colpito la difesa veneziana soprattutto a suon di corse, con 6 degli 8 TD messi a segno grazie ad un poderoso running game (Grossi, Montaruli, Vrapi e il QB Gatti sugli scudi). Spietati quando si è trattato di sfruttare gli errori degli avversari, i Vipers hanno concesso in difesa solo un TD, nel secondo quarto di gioco, quello realizzato da Longo su corsa. Seconda sconfitta, dunque, per i giovani veneziani, ma ottima occasione di crescita per una squadra che, siamo sicuri, saprà trarre ottimi insegnamenti da questa prima, rocambolesca stagione.

Il ‘derby felino’ tra Lions e Giaguari ha premiato i torinesi, dotati di un attacco estremamente efficace soprattutto nel gioco aereo, con il giovane Dalmasso sempre più a suo agio in cabina di regia (tre i TD pass di giornata, su Giraudo e due volte su Serra). Avanti per 26 a 0 a metà partita dopo la quarta segnatura arrivata con una corsa centrale di Licari, i torinesi sono andati ancora a segno con un’altra corsa centrale, questa volta ad opera di Tenconi, nel terzo quarto di gioco per poi controllare l’incontro, respingendo ogni tentativo offensivo degli avversari. Con questa seconda vittoria su due partite disputate, i Giaguari confermano il primato nel Girone C e la qualità di un roster che promette di bissare (e migliorare!) le emozioni della scorsa stagione.

Risultati:

CAMPIONATO U17

Giaguari Torino vs Blitz Balangero 14-12

CAMPIONATO U20

Vipers Modena vs Barracudas Venezia 56-7

HVM Lions Bergamo vs Giaguari Torino 0-33

Risultati e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Mattia Radoni