Giochi della Chimica: il “Fermi” di Catanzaro domina la finale regionale con tre studenti sul podio

Tre studenti nei primi tre posti e otto nei primi undici nella categoria riservata al biennio. Sono questi i risultati raggiunti dall’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Catanzaro quartiere Lido nella finale regionale dei Giochi della Chimica.

Gli studenti classificati ai primi tre posti sono stati premiati durante una cerimonia tenuta nel Dipartimento di Chimica dell’Università della Calabria, a Rende. Il primo posto regionale è stato conquistato da Sara Perrone, studentessa della classe 2M che parteciperà alla finale nazionale in programma a Firenze, secondo posto per Serena Francesca Puccio e terzo posto per Maria Elena Lupia, entrambe della 2M. Ma nella graduatoria hanno ottenuto ottimi piazzamenti anche Samuele Lia al quarto posto, Salvatore Saverio Proganò al quinto posto, Maria Pia Fimiani al settimo, Erica Russo ottava e Daniel Provenzano Bueno all’undicesimo posto.

Si tratta di risultati che valorizzano in maniera chiara il lavoro portato avanti dall’istituto di Catanzaro quartiere Lido e, in particolare, dall’indirizzo Biomedico quadriennale di cui fanno parte tutti gli studenti citati.

Il liceo “Fermi”, diretto da Teresa Agosto, conferma gli ottimi risultati ottenuti anche nell’anno precedente, mantenendo una tradizione di alto valore. Gli alunni sono stati seguiti dalla docente Clara Todisco, referente per i giochi della chimica che ha tenuto un corso di preparazione e approfondimento. Fondamentale il lavoro portato avanti dalle docenti di chimica Antonella Loiacono per il 2M e Paola Magno per la 1M. Molto soddisfacenti anche i risultati nella categoria riservata al triennio, grazie alle prove dei ragazzi della 5A seguiti dalla docente Todisco.

I Giochi sono organizzati dalla Società Chimica Italiana, su incarico della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nati nel 1984, i Giochi e le Olimpiadi della Chimica sono inseriti tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie superiori. In particolare, i Giochi sono rivolti a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane, statali e paritarie, e hanno l’obiettivo di stimolare nei giovani l’interesse per questa disciplina, attraverso competizioni sia individuali che di squadra.

La competizione individuale si articola in tre Classi di Concorso: A, B, C. La classe A è riservata agli studenti dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado; la classe B è riservata agli studenti del successivo triennio che frequentano Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali e, infine, la classe C è riservata agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie.